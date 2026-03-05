Δριμεία κριτική άσκησαν οι ειδικοί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για την εφαρμογή καθολικών μέτρων ταυτοποίησης φύλου στις γυναίκες αθλήτριες.

Η πρόταση της ΔΟΕ αφορά σε τεστ φύλου ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή όλων των αθλητριών στους ερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, για να αποδεικνύεται πως κάθε αθλήτρια ανήκεια και βιολογικά στην κατηγορία των γυναικών και έτσι να προστατευτεί η κατηγορία όπως τονίζουν.

Η επιστημονική ομάδα μαζί με τους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ χαρακτήρισαν το προσχέδιο ως ηθικά και επιστημονικά αμφισβητήσιμο, τονίζοντας ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για αυθαίρετους ελέγχους και διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.

Παρά τη μακροχρόνια επιστημονική διαμάχη για το αν οι φυσικές διακυμάνσεις της τεστοστερόνης προσφέρουν όντως πλεονέκτημα, η ΔΟΕ φαίνεται να επιμένει στα τεστ φύλου των οποίων τα αποτελέσματα μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και πάλι η πυγμαχία, καθώς η Παγκόσμια ομοσπονδία (World Boxing) επέβαλε υποχρεωτικό γενετικό έλεγχο για την ανίχνευση του χρωμοσώματος Υ, μια απόφαση που επηρέασε άμεσα την χρυσή Ολυμπιονίκη Ιμάν Κελίφ. Στην αθλήτρια από την Αλγερία απαγορεύτηκε η συμμετοχή σε επίσημες διοργανώσεις μέχρι να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, καθώς η ίδια φέρεται να είχε αρνηθεί να κάνει το τεστ.

Ενώ η ΔΟΕ είχε στηρίξει την Κελίφ αλλά και τη Λιν Γιου-Τίνγκ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, η τωρινή στροφή προς τα τεστ φύλου προκαλεί ανησυχία σε επιστήμονες και ακτιβιστές. Οι επικριτές υπενθυμίζουν ότι αντίστοιχοι καθολικοί έλεγχοι είχαν καταργηθεί μετά τους Ολυμπιακούς του 1996 λόγω ιατρικών αστοχιών και ηθικών ενστάσεων. Υποστηρίζουν ότι η επιστροφή σε τέτοιες πρακτικές από φορείς όπως η World Athletics και η World Boxing το 2025, παραβιάζει την ιδιωτικότητα των αθλητριών και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αποκλειστούν αθλήτριες με βάση έναν και μόνο γενετικό δείκτη που δεν εξασφαλίζει απαραίτητα σωματική υπεροχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί καλούν την Πρόεδρο της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, να επανεξετάσει την υποστήριξή της για τα τεστ φύλου και προτείνουν ένα πλαίσιο συμπερίληψης που θα βασίζεται σε αποδείξεις.