Τι χρειάζεται ένας αθλητής για να συνεχίσει να παλεύει για τους στόχους του, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, ακόμα και σε περιόδους απογοητεύσεων ή τραυματισμών;Η Δώρα Γκουντούρα και η Ιωάννα Μπερίου μίλησαν στο 5ο GWomen Summit σχετικά με τη σημασία του να στηρίζονται όλες οι προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών, που προσπαθούν με πενιχρά μέσα να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, η οποία συμπαρουσίασε το φετινό συνέδριο μαζί με τη Φανή Χαλκιά, έκανε μια αναδρομή στους Ολυμπιακούς του 2024, όπου στερήθηκε το μετάλλιο μετά από κάποια διαιτητικά λάθη.

Η ίδια τότε είχε πει πως «η διαιτησία είναι η δικαιολογία των αδυνάμων κι εγώ δεν είμαι αδύναμη», μια δήλωση την οποία ξεχώρισε και η Φρόσω Πάτσιου, αθλητική ψυχολόγος και επιστημονικής συνεργάτης της Εθνικής Ομάδας στίβου, που συντόνιζε τη συζήτηση.

Η Δώρα Γκουντούρα στη συνέχεια εξομολογήθηκε πως το τελευταίο διάστημα έχει περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της, καθώς είχε κάποιες επιπλοκές κι έχει χάσει την όρασή της από το δεξί της μάτι. Σε αυτές τις συνθήκες, ο σπόνσοράς της, η bwin δεν σταμάτησε να βρίσκεται στο πλευρό της.

Με τη σειρά της η Ιωάννα Μπερίου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin, μίλησε για το σκεπτικό των ανθρώπων που συνεχίζουν να στηρίζουν τους αθλητές σε παρόμοιες δυσκολίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στις επιτυχίες είναι όλα εύκολα για τον εκάστοτε χορηγό, η πραγματική δοκιμασία είναι όμως όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο ομαλά.

Δείτε όλη τη συζήτηση στο 5o GWomen Summit



