Ένα διαφορετικό μήνυμα από αυτά που συνηθίζουμε να βλέπουμε στα γήπεδα έστειλε η Πογκόν, αφιερώνοντας την αναμέτρησή της με την Κορόνα Κιέλτσε (2-0)στις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Βέβαια η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν η κυρία Εβελίνα, η οποία κατάφερε να νικήσει την μάχη με τον καρκίνο, πάτησε στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει τη συμβολική πρώτη σέντρα.

Η δική της ιστορία ξεκίνησε όταν εντόπισε ένα ογκίδιο στο στήθος της, κάνοντας αυτοεξέταση. Δεν καθυστέρησε να απευθυνθεί σε γιατρό, με το υπερηχογράφημα και τη βιοψία που ακολούθησαν να επιβεβαιώνουν την παρουσία μιας ιδιαίτερα επιθετικής μορφής καρκίνου του μαστού. Ακολούθησε ένας δύσκολος κύκλος θεραπείας, με 12 συνεδρίες χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία, και στη συνέχεια χειρουργική επέμβαση. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά το χειρουργείο έδειξαν ότι η θεραπεία είχε στεφθεί με πλήρη επιτυχία.

Η πρωτοβουλία του πολωνικού συλλόγου δεν περιορίστηκε στον συμβολισμό. Οι ποδοσφαιριστές της Πογκόν μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Κεραμίτσης αγωνίστηκαν φορώντας ροζ φανέλες με το σύμβολο της Ροζ Κορδέλας, στο πλαίσιο του «Ροζ Οκτωβρίου», του μήνα αφιερωμένου στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Παράλληλα, μέσα από την αγορά των συγκεκριμένων εμφανίσεων, συγκεντρώθηκαν περίπου 14.396 ευρώ για το ίδρυμα Rak’n’Roll, το οποίο στηρίζει ανθρώπους που ζουν με καρκίνο και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Από κάθε φανέλα, περίπου 17,16 ευρώ διατέθηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην ομάδα του Όσκαρ Γκαρθία, άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, αγωνίζεται και ο Νικόλας Μπότης, ενώ μέχρι την προηγούμενη σεζόν στην ομάδα γυναικών ήταν και η Ματίνα Νταρζάνου.