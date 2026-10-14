Στολίγκα: «Η ιστορία του Σπόρτιγκ μου δίνει “φτερά στα πόδια”»

Στο WEB Radio της ΕΟΚ φιλοξενήθηκε η Νάγια Στολίγκα.

Η γκαρντ του Σπόρτιγκ μίλησε για τη μεταγραφή της στην ομάδα των Πατησιών, καθώς και για το 2/2 του συλλόγου στη WBL 2.

Αναλυτικά όσα είπε η Νάγια Στολίγκα:

Για το «2/2» του Σπόρτιγκ στη WBL2, απέναντι σε Α.Σ. Πανόραμα και ΜΕΝΤ εκτός έδρας: «Σιγά-σιγά τώρα εξελισσόμαστε, γιατί είμαστε μια καινούργια ομάδα και πρέπει να βρούμε η μία την άλλη. Το έχουμε κάνει νομίζω και όσο ανεβαίνουν τα παιχνίδια ανεβαίνει και η ένταση και θέλουμε να γινόμαστε καλύτερες. Βρίσκουμε τα πατήματά μας σιγά-σιγά».

Για τη μεταγραφή της στον Σπόρτιγκ: «Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Απ’ την είχα συζητήσει με τους ανθρώπους της ομάδας και μου είχαν πει για το πρότζεκτ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί θέλουν να εξελίξουν τις νεαρές παίκτριες και η ομάδα να πάει στην ψηλότερη κατηγορία και, αν μπορεί, τις επόμενες χρονιές και στην Ευρώπη. Μου φαίνεται μια μεγάλη πρόκληση. Σίγουρα, επειδή είμαστε στη WBL2 και είμαστε και μια έμπειρη ομάδα σχετικά, μπορεί πολλά παιχνίδια να φαίνονται εύκολα, οπότε στόχος μου είναι να γίνω όσο καλύτερη μπορώ για την επόμενη χρονιά».

Για την προσαρμογή της στην ομάδα: «Και οι παίκτριες, ειδικά οι μεγαλύτερες, με υποδέχτηκαν πολύ καλά, όπως και οι προπονητές και όλο το staff. Ήταν όλα πολύ καλά. Τον κόουτς Νανάκο τον είχα και στις Εσπερίδες και κάποιες παίκτριες τις ήξερα κιόλας».

Για το πώς νιώθει που αγωνίζεται σε μια ομάδα με τόσο σημαντική ιστορία: «Σίγουρα μού δίνει “φτερά στα πόδια”. Είναι ένα κίνητρο για ‘μένα. Θέλω να πετύχω με την ομάδα τα ίδια πράγματα, ακόμα και περισσότερα. Είναι τιμή να βρίσκομαι στον Σπόρτιγκ».

Για την οργάνωση στον Σπόρτιγκ: «Τα πράγματα είναι πολύ καλά. Θέλουν το καλύτερο για τις παίκτριες, την καθεμία ξεχωριστά. Έχουμε δικό μας πρόγραμμα, φτιάχνουν και το γήπεδο σιγά-σιγά, έχουμε δικά μας αποδυτήρια τα οποία είναι εξελιγμένα, γυμναστές, διατροφολόγους… Ό,τι χρειάζεται μια αθλήτρια. Γενικά προσπαθούν όλοι για το καλύτερο και φαίνεται αυτό γιατί ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Σε ρωτούν αν είσαι ευχαριστημένη, αν σε πείραξε κάτι, πώς είσαι σήμερα, σου λένε τι να κάνεις για να βελτιωθείς. Γενικά, υπάρχει μια καλή πίεση».



photo credits: Eurokinisi