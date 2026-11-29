Ο ΠΑΟΚ δεν συνάντησε το παραμικρό πρόβλημα επικρατώντας με 3-0 της Θέτιδας Βούλας. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Φίλιπο Σκιάβο ανέφερε τα εξής: «Όταν νικάμε, πάντα είμαστε χαρούμενοι, ειδικά με 3-0. Η Θέτιδα είναι καλή ομάδα, με καλό προπονητή. Παίξαμε δύο φανταστικά σετ, στο τρίτο έπεσε λίγο η απόδοσή μας, αλλά όλα πήγαν καλά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και χαίρομαι γι’ αυτό. Θέλουμε να παίζουμε κάθε αγώνα και καλύτερα. Πρέπει σε κάθε φάση να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Έχουμε προοπτική, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε κάθε μέρα».

Νικολάκης: «Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια»

Από την πλευρά του ο προπονητής της Θέτιδας, Γιάννης Νικολάκης τόνισε: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ήταν καλύτερος και νίκησε δίκαια. Έχει πολλές καλές μονάδες. Υστερήσαμε στην επίθεση, αλλά το μπλοκ του ΠΑΟΚ ήταν εκπληκτικό. Είναι από τα παιχνίδια μετά τα οποία θέλουμε να βγάλουμε αντίδραση και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο για την πορεία του πρωταθλήματος. Παίξαμε σε κάποια διαστήματα αυτό που θέλαμε, αλλά στις ψηλές μπάλες ο ΠΑΟΚ έχει λύσεις. Κυνηγάμε τα επόμενα τρία παιχνίδια, που είναι σημαντικά, ειδικά το επόμενο στην έδρα μας απέναντι στο Μαρκόπουλο».