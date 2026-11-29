Ο Κάρολ Κοβαλέφσκι πραγματοποίησε δηλώσεις μετά την πρώτη του νίκη ως προπονητής του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε στο κομμάτι της βελτίωσης.

Συγκεκριμένα ο Πολωνός τεχνικός τόνισε:

«Νιώθω ωραία που είμαι εδώ. Δεν νομίζω πως ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι, αλλά… 400% θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στα επόμενα παιχνίδια. Είχα μόλις δύο προπονήσεις με την ομάδα και είμαι σίγουρος ότι αμυντικά μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Όπως είπαμε αμυντικά πρέπει να είμαστε πολύ πολύ καλύτεροι. Δεν με ενδιαφέρει που δεν “έφτιαξα” εγώ την ομάδα, πιστεύω ότι έχουμε πολύ ταλέντο και έχουμε παίκτριες που καταλαβαίνουν το μπάσκετ, κάτι που μου αρέσει πολύ. Υπάρχει χώρος να δείξουμε πρόοδο στους ερχόμενους μήνες. Θέλω να είμαστε οι καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι. Αυτός είναι ο κύριος στόχος αυτή την στιγμή».





Photo Credits: Eurokinisi