Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Θέτιδας στη Μίκρα και έπιασε τον Πανιώνιο στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Δικέφαλο που με ρεκόρ 7-1 έπιασε τον Πανιώνιο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας Αντιθέτως η Θέτις, ήταν ανταγωνιστική μόνο στο τρίτο σετ και γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της και με 2 νίκες-6 ήττες ισοβαθμεί με Άρη, Απολλώνιο, Μαρκόπουλο.

Ο αγώνας ήταν ένας υγιεινός περίπατος για τις γηπεδούχες που δεν συνάντησαν το παραμικρό εμπόδιο στο να φτάσουν στην άνετη νίκη. Οι φιλοξενούμενες όπως αναφέραμε με 6η τους ήττα έπεσαν στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Διαιτητές: Κυριακόπουλος, Κουκουμάκας Π., Τσάλεντζ ρέφερι: Βασιλειάδης, Παρατηρητής: Τσοπάνογλου, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-7, 16-8, 21-12, 25-14

2ο σετ: 8-3, 16-12, 21-17, 25-17

3ο σετ: 8-6, 16-13, 21-16, 25-21

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-17, 25-21) σε 69′.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 5 άσσους, 50 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 4 άσσους, 28 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΟΚ (Φιλίπο Σκιάβο): Άριεϊλ 9 (5/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Άντερσον 19 (17/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 32% υπ.-16% άριστες), Τάνη 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γιάσπερ 12 (9/14 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 36% υπ.-36% άριστες), Γουεδέρινγκτον 13 (12/29 επ., 1 μπλοκ), Δημητριάδη 9 (6/10 επ., 3 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 58% υπ.-42% άριστες), Καραφουλίδου. Μπαρμπαλιού, Κατσάλη

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Άτερμπακ 4 (3/15 επ., 1 μπλοκ), Νοβόα 11 (7/20 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 32% υπ.- 11% άριστες), Άλλαρντ 1 (1/2 επ.), Ροσάδο 9 (9/28 επ., 19% υπ. – 12% άριστες), Σταυρινίδη 9 (4/7 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Αργυρίου 1 (1/2 επ.) / Σαουλίδου (λ, 40% υπ. – 16% άριστες), Αντύπα, Αγγελοπούλου 1 (1/8 επ.), Αρμουτσή 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ).