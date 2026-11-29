Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το οκτώ στα οκτώ στην Vollewy League Γυναικών επικρατώντας με 3-2 του Πανιωνίου. Ένα ντέρμπι που μας προσέφερε πλούσιο θέαμα όπως τόνισε και η πασαδόρος των «πρασίνων», Λαμπρινή Κωνσταντινίδου.

Αναλυτικά η έμπειρη πασαδόρος ανέφερε τα εξής: «Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Το θέαμα ήταν καλό και το επίπεδο πολύ υψηλό. Σε αυτά τα ματς οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένες στους τελευταίους πόντους και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Πηγαίνουμε ματς με ματς και είμαστε πιστοί στη στρατηγική μας».

Γκρόζερ: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε»

Από την πλευρά της η ακραία του Πανιωνίου, Έλενα Γκρόζερ επισήμανε: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε, αλλά θα μπορούσαμε να χάσουμε και με 3-1. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε εντός έδρας και είχε αυτοπεποίθηση. Είχαν πολύ καλό σερβίς και αυτό δημιούργησε δυσκολίες στο παιχνίδι μας. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι από όλες τις πλευρές, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας νικητής και ένας ηττημένος και σήμερα αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός».