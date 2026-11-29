Από τον τελικό των 3.000μ. στιπλ γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, ήρθε και η κορυφαία φωτογραφία για το 2026 στον στίβο.

Η πτώση της Γερμανίδας, Λία Μέγιερ στο τελευταίο πέρασμα της λίμνης στον τελικό της 13ης Αυγούστου και το βλέμμα της, βουτηγμένη μέσα στα νερά, όπως το αποτύπωσε με το φακό του ο Βίκτορ Σέκο Μουνιόθ, χάρισαν στον Ισπανό φωτορεπόρτερ το βραβείο της κορυφαίας φωτογραφίας της χρονιάς από τη World Athletics.

Η φωτογραφία, με τίτλο «Το μετάλλιό σου ανάμεσα σε σταγόνες νερού», δείχνει τα συναισθήματα της 29χρονης Γερμανίδας, που είδε την προσπάθειά της να ανέβει στο βάθρο, να... πνίγεται σε μια στιγμή.

Η Μέγιερ 2η στο αγώνισμα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου το 2022, στον τελικό του Μπέρμιγχαμ βρισκόταν στην κορυφή στη μεγαλύτερη διάρκεια του τελικού. Τη στιγμή του τελευταία περάσματος από τη λίμνη ήταν στην 3η θέση, όμως η πτώση στοίχισε μια θέση στα μετάλλια, τερματίζοντας στην 4η θέση.

Συνολικά η επιτροπή της World Athletics, μέλος της οποίας ήταν και ο Γιουσέιν Μπολτ, εξέτασε 146 φωτογραφίες, για να καταλήξει στις 10 τελικές υποψήφιες. Στη συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία των φιλάθλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της World Athletics για να βοηθήσει στον καθορισμό του νικητή.

«Το να είμαι παθιασμένος με τον στίβο, έχοντας υπάρξει αθλητής ο ίδιος και τώρα λαμβάνοντας αυτό το βραβείο, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου μέχρι τώρα», δήλωσε ο Ισπανός Σέκο Μουνιόθ και συμπλήρωσε: «Ένιωσα κάτι πραγματικά ξεχωριστό όταν τράβηξα τη φωτογραφία και την είδα για πρώτη φορά μέσα από το σκόπευτρο της κάμεράς μου. Υπήρχε ένα είδος μαγείας εκείνη τη στιγμή, ένα συναίσθημα δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Θα ήθελα αυτή η φωτογραφία και αυτό το βραβείο να λειτουργήσουν ως μήνυμα σε όποιον έχει ένα όνειρο που θέλει να πραγματοποιήσει ή που αντιμετωπίζει δύσκολα εμπόδια που μπορεί να μας βάλει η ζωή, ποτέ μην τα παρατά».

Foto: Victor Seco Muñoz