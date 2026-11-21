Ο Απολλώνιος κατάφερε μετά από έξι συνεχόμενες ήττες να πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 3-1 του Μαρκόπουλου εκτός έδρας. Μετά το τέλος του αγώνα ο Κώστας Λιώσης ανέφερε τα εξής: «Αντιμετωπίσαμε προβλήματα και ακόμα αντιμετωπίζουμε, όπως και το Μαρκόπουλο. Εμάς μας κόστισαν, γιατί παίζαμε και με αντιπάλους υψηλής δυναμικότητας. Οι ήττες φέρνουν στενοχώρια, όμως το ξεπεράσαμε. Φαίνεται ότι δουλεύουμε, γιατί ακόμα και στις ήττες έχουμε παλέψει, έχουμε πάρει σετ και έχουμε φτάσει κοντά στη νίκη. Το αξίζαμε σήμερα. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον πήραμε μια νίκη. Συνεχίζουμε».

Ρούσης: «Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας»

Από την πλευρά του ο προπονητής του Μαρκόπουλου, Γιώργος Ρούσης επισήμανε: «Χωρίς να θέλω να μειώσω την προσπάθεια του Απολλώνιου, δεν είχαμε και πάλι την τύχη με το μέρος μας. Για άλλη μια χρονιά, με άλλες ακραίες ξεκινήσαμε και με άλλες παίζουμε. Στον αγώνα τραυματίστηκε η Γκουτς και με αυταπάρνηση έπαιξε όσο μπόρεσε. Χτύπησε και η Κοντούδη και συνέχισε να παίζει. Μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω στην ομάδα μου. Με τέτοια πράγματα όμως δεν μπορείς να παλέψεις. Ελπίζω να είναι καλά οι αθλήτριες, ώστε να παίξουμε πλήρεις στους επόμενους αγώνες».