Η CEV έκανε γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών για το European League 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί σε τρία διαφορετικά τουρνουά, έχοντας μπροστά του έξι αναμετρήσεις με ισάριθμους αντιπάλους, στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Αναλυτικά: «Το πρώτο τουρνουά θα διεξαχθεί στη Γεωργία το τριήμερο 4-6 Ιουνίου, με αντιπάλους την οικοδέσποινα χώρα και τη Λιθουανία. Στη συνέχεια, η ελληνική ομάδα θα φιλοξενήσει το δεύτερο τουρνουά στην Ελλάδα (11-13 Ιουνίου), όπου θα αντιμετωπίσει τη Δανία και τη Λετονία, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην κανονική φάση της διοργάνωσης στη Σουηδία (18-20 Ιουνίου), με αντιπάλους τη Σουηδία και τη Σλοβακία.

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ EUROPEAN LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στο European League Γυναικών θα συμμετάσχουν 27 χώρες και θα λάβουν όλες μέρος απευθείας στην κανονική φάση της διοργάνωσης, χωρίς τη διεξαγωγή προκριματικής φάσης.

Θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και την πρόκριση στο final-6 της διοργάνωσης, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2027, θα πάρουν η διοργανώτρια χώρα της τελικής φάσης και οι 5 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας.

Οι χώρες που θα συμμετέχουν είναι: Ελλάδα, Σουηδία, Σλοβακία, Ελβετία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Κροατία, Ισπανία, Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Βοσνία, Αυστρία, Λιθουανία, Λετονία, Μαυροβούνιο, Ισραήλ, Εσθονία, Κόσοβο, Αλβανία, Δανία, Γεωργία, Λουξεμβούργο, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία.

Πρώτο τουρνουά (04-06/06/2027 – Γεωργία): Ελλάδα, Γεωργία, Λιθουανία.

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027

Λιθουανία – Γεωργία

Ρεπό η Ελλάδα

Σάββατο 5 Ιουνίου 2027

Ελλάδα – Λιθουανία

Ρεπό η Γεωργία

Κυριακή 6 Ιουνίου 2027

Γεωργία – Ελλάδα

Ρεπό η Λιθουανία

Δεύτερο τουρνουά (11-13/06/2027 – Ελλάδα): Ελλάδα, Δανία, Λετονία.

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2027

Λετονία – Ελλάδα

Ρεπό η Δανία

Σάββατο 12 Ιουνίου 2027

Δανία – Λετονία

Ρεπό η Ελλάδα

Κυριακή 13 Ιουνίου 2027

Ελλάδα – Δανία

Ρεπό η Λετονία

Τρίτο τουρνουά (18-20/06/2027 – Σουηδία): Ελλάδα, Σουηδία, Σλοβακία.

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2027

Σλοβακία – Σουηδία

Ρεπό η Ελλάδα

Σάββατο 19 Ιουνίου 2027

Ελλάδα – Σλοβακία

Ρεπό η Σουηδία

Κυριακή 20 Ιουνίου 2027

Σουηδία – Ελλάδα

Ρεπό η Σλοβακία».