Ο Ολυμπιακός με ολική ανατροπή νίκησε την Απόλλο 8 στην Ολλανδία με 3-2 σετ κι έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των «16» του Challenge Cup.

O τεχνικός του Ολυμπιακού, Μπράνκο Κοβάτσεβιτς στις δηλώσεις του εξέφρασε την πίστη του για την πρόκριση, λέγοντας τα εξής: «Ήταν μια καλή νίκη για εμάς. Κάναμε κακό ξεκίνημα, ίσως το χειρότερό μας φέτος αλλά πρέπει να πα«ραδεχθώ ότι η Απόλλο έπαιξε τρομερά στα δύο πρώτα σετ. Ακόμα και στο τρίτο σετ δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά σταδιακά μπήκαμε στο παιχνίδι, κάναμε καλή δουλειά και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Συγχαρητήρια στην ομάδα για τη μεγάλη ανατροπή και περιμένω έναν δύσκολο επαναληπτικό, αλλά με τη βοήθεια του κόσμου μας θα περάσουμε σίγουρα στον επόμενο γύρο».

Η Μικαέλα Μλεΐνκοβα δήλωσε: «Στα δύο πρώτα σετ δεν ήμασταν τόσο στο παιχνίδι, προσπαθούσαμε να βρούμε τον ρυθμό μας και μας πίεσαν με το σερβίς τους. Στο τρίτο σετ βρήκαμε το πνεύμα μας όλο και περισσότερο, ενώ και η αντίπαλος έκανε περισσότερα λάθη.

Στο τέταρτο σετ είχαμε τον έλεγχο και στον πέμπτο δώσαμε μια μεγάλη μάχη για να πάρουμε τη νίκη. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι γιατί ήταν σημαντικό να γυρίσουμε στην Ελλάδα με την πρώτη νίκη στο ζευγάρι. Πιστεύω θα είναι δύσκολο και στον επαναληπτικό αλλά θα προετοιμαστούμε για να παίξουμε καλύτερα».