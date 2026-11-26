Τα ηνία του Παναθηναϊκού στην ομάδα μπάσκετ γυναικών πήρε ο Κάρολ Κοβαλέφσκι, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει την πρώτη του γεύση από τη νέα του ομάδα. Καθώς ο Πολωνός τεχνικός αναμένεται την Πέμπτη να δώσει το «παρών» στο Κλειστό του Χολαργού, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των «πράσινων» με τη GEAS Basket για την 5η αγωνιστική του EuroCup Women.

Θυμίζουμε πως 37χρονος προπονητής ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό ως ο αντικαταστάτης της Σελέν Ερντέμ και πλέον καλείται να φέρει το «τριφύλλι» σε τροχιά επιτυχίας.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 18:30 την ιταλική GEAS Basket, με στόχο να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στη διοργάνωση. Οι «πράσινες» έχουν ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στον 3ο όμιλο, μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Μάλιστα, έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, ωστόσο θέλουν να διατηρήσουν την πρωτιά και να κάνουν το 5/5.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως στον πάγκο στο αποψινό ματς θα βρίσκεται ο Αντώνη Μπότης, ο οποίος ήταν βοηθός προπονητή στην ομάδα.