Σεφτέ στις νίκες στη Volley League Γυναικών έκανε ο Απολλώνιος με την ομάδα του Κερατσινίου να επικρατεί στα Μεσόγεια του Μαρκόπουλου με 3-2.

Την πρώτη του νίκη στη φετινή Volley League Γυναικών πανηγύρισε ο Απολλώνιος, ο οποίος έκανε «σεφτέ» την 7η αγωνιστική, επικρατώντας με 3-2 σετ του Μαρκόπουλου στα Μεσόγεια, έπειτα από συναρπαστική αναμέτρηση διάρκειας 132 λεπτών.

Η ομάδα του Κώστα Λιώση έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και κατάφερε να φύγει με τη νίκη, έχοντας κορυφαία τη Σελιαντίν με 25 πόντους και σημαντική συνεισφορά από την Αδαμοπούλου με 19 και τη Σόουζα με 16.

Από την άλλη πλευρά, το Μαρκόπουλο, που είχε πρώτη σκόρερ τη Χαλούσκα με 31 πόντους, είδε την ατυχία να του χτυπά ξανά την πόρτα. Στη διάρκεια του δεύτερου σετ τραυματίστηκε η Γκουτς, η οποία επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και συνέχισε να αγωνίζεται με ενοχλήσεις, ενώ με ενοχλήσεις αγωνίστηκε και η Κοντούδη.

Διαιτητές: Νικάκης, Κατερλή, Τσάλεντζ ρέφερι: Βελώνης, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-15, 21-18, 23-25

2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-14, 25-18

3ο σετ: 5-8, 9-16, 13-21, 16-25

4ο σετ: 8-7, 16-14, 21-18, 25-20

5ο σετ: 4-5, 6-10, 7-12, 8-15

*Οι πόντοι του Μαρκοπούλου προήλθαν από 4 άσσους, 61 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του Απολλώνιου προήλθαν από 7 άσσους, 60 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (23-25, 25-18, 16-25, 25-20, 08-15) σε 132′

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Χαλούσκα 31 (29/67 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αλλαγιάννη 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Ζιρού 6 (3/11 επ., 3 μπλοκ), Μιχάλεβιτς 11 (5/6 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Γκουτς 8 (6/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 47% υπ. – 37% άριστες), Τιτέλη 13 (13/40 επ., 25% υπ. – 11% άριστες), / Κοντούδη (λ, 47% υπ. – 20% άριστες), Χριστοπούλου (λ), Νικολαΐδη, Ανδριοπούλου, Ραζακιά 3 (2/6 επ., 1 άσσος, 333% υπ. – 11% άριστες).

Ο.Φ.Α. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ (Κώστας Λιώσης): Σόουζα 16 (14/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αδαμοπούλου 19 (16/31 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 28% υπ. – 12% άριστες), Σελιαντίν 25 (20/50 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 29% υπ. – 9% άριστες), Κουτσάρσκα 4 (1/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πήττα 8 (6/16 επ., 2 μπλοκ), Κοκότη 8 (3/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Σακαρέλου (λ, 32% υπ. – 11% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Μπουλούμπαση, Βυθούλκα, Κακλαμάνου.