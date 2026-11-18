Χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Μαρκόπουλου κάνοντας το 5 στα 6 στο πρωτάθλημα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Φίλιπο Σκιάβο ανέφερε τα εξής: «Όπως είχα πει και μετά το ματς με τον Απολλώνιο θα δοκιμάζαμε κάποια πράγματα. Αυτό είναι κάτι που το αξίζουν οι παίκτριες με την προσπάθεια τους έπρεπε να το κάνουμε έχοντας τρία ματς σε διάστημα μίας εβδομάδας και είμαι πολύ χαρούμενος που λειτούργησε».

Ρούσης: «Κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι»

Από την πλευρά του ο τεχνικός του Μαρκόπουλου, Γιώργος Ρούσης επισήμανε: «Σήμερα κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι και επιτρέψαμε στον ΠΑΟΚ που είναι πολύ καλή ομάδα, να αναδείξει όλες τις αρετές του. Σήμερα ήμασταν παθητικοί. Δεν πιέσαμε στο σερβίς, το μπλοκ μας ήταν πολύ κακό, η άμυνα μας δεν υπήρχε και αυτά ήταν στοιχεία που μας έδωσαν νίκες σε προηγούμενα ματς. Ελπίζω να τα αλλάξουμε όλα γρήγορα γιατί το Σάββατο έχουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι έως τώρα».