Σε μία ώρα και τέσσερα λεπτά ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πέμπτη του νίκη στις έξι πρώτες αγωνιστικές της Volley League Γυναικών επικρατώντας με 3-0 του Μαρκόπουλου.

Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με το Μαρκόπουλο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης χρειάστηκε μόλις μία ώρα και τέσσερα λεπτά για να κερδίσει με 3-0 (25-15, 25-14, 25-20) και να πετύχει την πέμπτη του νίκη στις έξι πρώτες αγωνιστικές. Οι ηττημένες από την πλευρά τους γνώρισαν την τέταρτη ήττα τους και έπεσαν κάτω από την οκτάδα.

Στα του αγώνα μόνο στο τρίτο σετ, όπου οι γηπεδούχες είχαν χαλαρώσει, είδαμε λίγη κόντρα, γιατί στα πρώτα δύο είδαμε έναν περίπατο των «ασπρόμαυρων».

Διαιτητές: Τσιούλα, Τοσουνίδης, Παρατηρητής: Κουκουμάκας Ν., Επόπτες: Μαλεφκερίδης, Δρούκα, Γραμματεία: Στοϊκίδου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-14, 25-15

2ο σετ: 8-7, 16-9, 21-13, 25-14

3ο σετ: 8-7, 16-14, 21-15, 25-20

Τα σετ: 3-0 (25-15, 25-14, 25-20) σε 64′.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Μαρκοπούλου προήλθαν από 3 άσσους, 27 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΟΚ (Φιλίπο Σκιάβο): Άριεϊλ 7 (3/4 επ., 3 μπλοκ), Άντερσον 13 (12/21 επ., 1 άσσος, 41% υπ.-12% άριστες), Τάνη 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Γιάσπερ 3 (3/7 επ., 83% υπ.-67% άριστες), Γουεδέρινγκτον 14 (10/22 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Δημητριάδη 11 (9/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 91% υπ.-65% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Καραφουλίδου 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Ρατσκόβσκα 4 (2/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ.-14% άριστες), Μπαρμπαλιού, Ματσαρόκη 1 (1/4 επ.), Γκέκοβιτς 1 (1/1 επ.), Κατσάλη

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil (Γιώργος Ρούσης): Xαλούσκα 11 (11/23 επ.), Νικολαΐδη 1 (1/2 επ.), Ζιρού 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ), Μιχάλιεβιτς 3 (1/4 επ., 2 άσσοι), Γκουτς 7 (7/23 επ., 36% υπ.-32% άριστες), Τιτέλη 5 (5/20 επ., 34% υπ.-24% άριστες) / Κοντούδη (λ, 67% υπ.-42% άριστες), Παιδοκούκη, Αλλαγιάννη 5 (1/2 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Δήμου, Ανδριοπούλου, Ραζακιά.