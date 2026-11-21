Με την επιστροφή της στην Ελλάδα να πλησιάζει, έστω και για λίγες ώρες, η Μάρθα Ανθούλη ετοιμάζεται για ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η Ελληνίδα διαγώνια θα βρεθεί απέναντι στον ΖΑΟΝ με τη φανέλα της Αράς Κάργκο, στο πλαίσιο των «32» του Challenge Cup, και μίλησε στο volleyball.gr τόσο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση όσο και για την πρόκληση που περιμένει την Εθνική ομάδα το καλοκαίρι στις ΗΠΑ.

Η διαγώνιος της Γαλανόλευκης περιμένει με ανυπομονησία και τις δύο αυτές στιγμές, για διαφορετικούς λόγους. Άλλωστε, μετά την εξαιρετική παρουσία της στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου ήταν η πρώτη σκόρερ της Ελλάδας με 170 πόντους (24,3 ανά αγώνα) και συνέβαλε στην ιστορική έκτη θέση, έχει κάθε λόγο να κοιτάζει με αισιοδοξία τη συνέχεια.

«Μετά την κλήρωση όπου μάθαμε τους αντιπάλους μας αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με τις ομάδες κόντρα στις οποίες θα παίξουμε. Πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό και ωραίο στο Ευρωπαϊκό, αλλά για να έχουμε ανάλογη συνέχεια στο Παγκόσμιο και γενικά στα μεγάλα τουρνουά που θα έρθουν, χρειάζονται να γίνουν πολλά πράγματα απ’ όλους μας. Χρειάζεται να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή σε λεπτομέρειες, χρειάζεται ακόμη πιο έντονη προσπάθεια εντός και εκτός του γηπέδου. Μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε ανοδική πορεία», σχολίασε αρχικά η Θεσσαλονικιά διαγώνια και συμπλήρωσε με νόημα: «Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι δεν συνηθίζουμε να λέμε; Δεν πρέπει να εφησυχαστούμε στο τι έγινε στο Μπρνο και να μείνουμε εκεί. Αυτό πέρασε, μπροστά μας υπάρχουν πλέον άλλοι στόχοι και οι απαιτήσεις πλέον είναι μεγαλύτερες».

Όσον αφορά τους αντιπάλους μας (ΗΠΑ, Ταϊλάνδη, Μεξικό);«Δεν το έχω σκεφτεί τόσο πολύ ακόμη… Υπάρχει η περιέργεια να δω το διαφορετικό βόλεϊ που παίζουν από εκείνη την πλευρά του πλανήτη (γέλια)… Με τις ΗΠΑ θα είναι ένα ιστορικό ματς όπως με τη Βραζιλία το 2025… Αυτό που θέλω και ελπίζω είναι να καταφέρουμε να αποδείξουμε σε όλους τους αγώνες ότι αξίζουμε που βρισκόμαστε εκεί και να διεκδικήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Η Μάρθα, όπως το είχε δηλώσει κατά κόρον και στο Μπρνο, έχει μεγάλη πίστη στις δυνατότητες αυτής της Εθνικής…

«Ειλικρινά έχουμε πάρα πολύ καλή προοπτική και λαμπρό μέλλον. Έχει ανέβει το επίπεδο όλων των κοριτσιών, καθώς οι περισσότερες παίζουμε σε ομάδες υψηλού επιπέδου είτε στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα και είμαστε μια μικρή ηλικιακά ομάδα. Η προηγούμενη φουρνιά της Εθνικής ήταν μαζί για 7-8 χρόνια, ενώ το δικό μας γκρουπ ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε και έχουμε χρόνια μπροστά μας».

Πέρα όμως από την πίστη, η Μάρθα μίλησε και για την τεράστια επιθυμία που υπάρχει στην ομάδα για να συνεχίσουμε στον δρόμο των επιτυχιών, με την ίδια να στέκεται ξανά στις λεπτομέρειες.

«Αν δουλέψουμε σωστά μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Όλοι το θέλουμε πάρα πολύ και θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω συγκριτικά με το προηγούμενο παγκόσμιο που χάσαμε το συγκεκριμένο στόχο στο τσακ.

Αυτό δεν θα έρθει απλά και μόνο με το πάθος και τον ηρωισμό, αλλά θέλει πιο έντονη προσπάθεια από την πλευρά μας (αθλητριών, σταφ) και ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Μ’ αυτό το mindset μπορούμε να βλέπουμε πιο ψηλά, γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι ο κοινός στόχος όλων μας».

Τέλος αναφέρθηκε και στις επικείμενες μονομαχίες της Άρας Κάργκο με τον ΖΑΟΝ για τους 32 του Challenge Cup, όπου για πρώτη φορά θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια ελληνική ομάδα σε αγώνα ευρωπαϊκού κυπέλλου.

«Δεν μου είναι περίεργο το συναίσθημα… Για να πω την αλήθεια το είχα κάνει… manifest τα τα τελευταία τέσσερα χρόνια που είμαι στο εξωτερικό… Ανυπομονώ και να βρεθώ στην Αθήνα και να δω τα κορίτσια από κοντά αλλά, ελπίζω ότι αν προκριθούμε θα παίξουμε ξανά με μία ελληνική ομάδα», είπε αρχικά και έστειλε μήνυμα προς τις Ζιώγα, Τικμανίδου (που ήταν μαζί στην Εθνική): «Δεν τις είχα στείλει κανένα μήνυμα μέχρι τώρα γιατί περίμενα να τελειώσει αρχικά η πρόκριση τους και δεν ήθελα να το… γουρσουζέψω (γέλια). Από τις επόμενες ημέρες όμως θα αρχίσω να το κάνω».