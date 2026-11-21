Η ΑΕΚ μετά από 13 χρόνια κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό επικρατώντας με 3-1 στο Ρέντη. Μετά το τέλος του ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών, ο Κώστας Ταμπουρατζής ανέφερε τα εξής: «Όταν γνωριστήκαμε με τον κύριο Παντερμαλή, είχα πει ότι θέλω να σπάσω τις μικρές παραδόσεις. Έγινε με τη Σαντορίνη και τώρα εδώ, στο Ρέντη. Είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα με τον Πανιώνιο πριν μία εβδομάδα, αλλά δουλέψαμε και ήμασταν συνεπείς στην προσπάθειά μας. Σήμερα έπαιξαν δύο ομάδες που στο μέλλον θα παίζουν καλύτερα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς θα κάνω την ομάδα μου καλύτερη και πώς η δουλειά που κάνουμε θα βγαίνει στο γήπεδο. Αυτό έγινε σήμερα. Τα κορίτσια ακολούθησαν την τακτική μας και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Δεν υπάρχουν μυστικά. Θέλαμε τη νίκη και πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Έχω την αυτοπεποίθηση ότι κάθε αγωνιστική θα είμαστε καλύτεροι, τόσο ως ομάδα όσο και ως οργανισμός. Χαίρομαι που είμαι εδώ και βοηθάω να προοδεύουμε. Δεν το λέω με κάποιον σκοπό, απλώς αυτό γίνεται. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι με τη Βαλεφόλια. Στο πρώτο σετ ξεκινήσαμε νωθρά και είχαμε αστάθεια. Όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο, το βόλεϊ είναι διαχείριση στιγμών. Αυτό που κρατάω είναι ότι, βήμα βήμα, χτιζόμαστε και δεν βλέπω πώς δεν θα πάμε καλύτερα. Έχω μεγάλη αισιοδοξία. Όταν δεν μας λείπει κάτι και έχουμε την υγεία μας, δεν μας σταματάει τίποτα».

Κοβάτσεβιτς: «Η ΑΕΚ νίκησε δίκαια»

Από την πλευρά του ο προπονητής του Ολυμπιακού, Μπράνκο Κοβάτσεβιτς τόνισε: «Μετά το πρώτο σετ η επίθεσή μας και το μπλοκ-άμυνα έπεσε πολύ. Αυτά τα στοιχεία έπαιξαν ρόλο και η ΑΕΚ νίκησε δίκαια. Πρέπει εμείς να προετοιμαστούμε καλύτερα και να παίξουμε καλύτερα. Να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να δουλέψουμε».