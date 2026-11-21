Με δυο αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στην Α1 Γυναικών για την διεξαγωγή της 7ης... στροφής. Στο ματς της αγωνιστικής ο αήττητος Αθηναϊκός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21/11, 17:00, LIVE στο Gazzetta), με την ομάδα του Ηλία Ζούρου να θέλει να διευρύνει το αήττητο σερί της εντός των συνόρων, την ώρα που οι «Πράσινες» της Σελέν Ερντέμ θέλουν να πατήσουν ξανά στην κορυφή.

Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στα Καμίνια τον Παναθλητικό (21/11, 14:00), με τις «Ερυθρόλευκες» να μετρούν τρεις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 21.11

14.00 Ολυμπιακός-Παναθλητικός

17.00 Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός

Κυριακή 22.11

12.30 Πάνθηρες Καβάλας-Αμύντας

13.00 Πρωτέας Βούλας-Άρης Κ

17.00 Πανσερραϊκός FIBRAN-Κρόνος BC Plasis

17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ