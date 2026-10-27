Κοβάτσεβιτς: «Ήταν μια μεγάλη νίκη για εμάς»

Ο Ολυμπιακός παρότι βρέθηκε πίσω με 0-2, κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας με 3-2 της Μπενφίκα για την φάση των «64» του Challenge Cup. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ανέφερε τα εξής: «Μια μεγάλη νίκη για εμάς. Ήταν ένα ενδιαφέρον και ποιοτικό παιχνίδι. Η Μπενφίκα είναι πολύ καλή ομάδα και μας περιμένει μια δύσκολη δουλειά σε μια εβδομάδα στον επαναληπτικό. Έχουμε όμως τον χρόνο να ξεκουραστούμε, να ανακτήσουμε δυνάμεις, να προετοιμαστούμε. Χάρη στους φιλάθλους μας στο γήπεδο πήραμε μεγάλη βοήθεια, μας έκαναν να μη σταματάμε να πιστεύουμε και να μην το βάλουμε κάτω στο 0-2. Συγχαρητήρια για όλους στην οικογένεια του Ολυμπιακού».

Μπάνιστερ: «Κρατήσαμε την υπομονή και μείναμε ενωμένες»

Από την πλευρά της η διαγώνια του Ολυμπιακού, Τέιλορ Μπάνιστερ ανέφερε: «Ήταν ένα μεγάλο... rollercoaster. Κάναμε κάποια αβίαστα λάθη στο ξεκίνημα, ειδικά στο πρώτο σετ και κυρίως από την πλευρά μου και έκαναν το παιχνίδι τους με κάποια έξυπνα χτυπήματα. Η Μπενφίκα είναι μια καλή ομάδα άλλωστε. Κρατήσαμε την υπομονή μας και μείναμε ενωμένες, παίξαμε με μεγαλύτερη κίνηση, πιο ελεύθερα και φτάσαμε τελικά στη νίκη».