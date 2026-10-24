Ο Πανιώνιος πέρασε σαν σίφουνας από το Κερατσίνι επικρατώντας με 3-0 του Απολλώνιου με τον Γιουνούς Οτσάλ να αναφέρει μετά το τέλος του αγώνα: «Κάναμε πολύ καλή δουλειά. Χρησιμοποιήσαμε όλες τις διαθέσιμες παίκτριες και τώρα θα συγκεντρωθούμε στο επόμενο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό. Θέλω να συγχαρώ τα κορίτσια, γιατί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Τώρα επικεντρωνόμαστε στον Ολυμπιακό. Θα δώσουμε το πρώτο εντός έδρας ματς και εύχομαι να έχουμε τη στήριξη του κόσμου μας».
24/10/2026ΒΟΛΕΙ
Οτσάλ: «Συγχαρητήρια στα κορίτσια και τώρα Ολυμπιακός»
Ο τεχνικός του Πανιωνίου, Γιουνούς Οτσάλ έδωσε συγχαρητήρια στις παίκτριές του για την συγκέντρωσή τους και τόνισε πως τώρα όλοι κοιτάζουν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.