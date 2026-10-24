Οτσάλ: «Συγχαρητήρια στα κορίτσια και τώρα Ολυμπιακός»

Ο Πανιώνιος πέρασε σαν σίφουνας από το Κερατσίνι επικρατώντας με 3-0 του Απολλώνιου με τον Γιουνούς Οτσάλ να αναφέρει μετά το τέλος του αγώνα: «Κάναμε πολύ καλή δουλειά. Χρησιμοποιήσαμε όλες τις διαθέσιμες παίκτριες και τώρα θα συγκεντρωθούμε στο επόμενο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό. Θέλω να συγχαρώ τα κορίτσια, γιατί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Τώρα επικεντρωνόμαστε στον Ολυμπιακό. Θα δώσουμε το πρώτο εντός έδρας ματς και εύχομαι να έχουμε τη στήριξη του κόσμου μας».