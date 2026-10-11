Κιαπίνι: «Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο, πιστεύω στην ομάδα μου»

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε κοντά στο να στείλει τον τελικό του Σούπερ Καπ στο τάι μπρέικ αλλά έχασε 4 σετ μπολ με τον Πανιώνιο να επικρατεί με 3-1 και να κατακτά το τρόπαιο.

Μετά το τέλος του τελικού, ο τεχνικός των «πράσινων», Αλεσάντρο Κιαπίνι μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πανιώνιο που ήταν πολύ καλός. Σήμερα και οι δύο ομάδες δεν ήταν έτοιμες. Εμείς κάναμε πολλά λάθη από το πρώτο σετ, έπρεπε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη πίεση, όπως κάναμε στο δεύτερο σετ. Κάναμε κάποια πράγματα πολύ καλά, αλλά κάποια άλλα πράγματα δεν δούλεψαν καλά. Στο τέλος όμως η Κούμπουρα έκανε εξαιρετικά πράγματα, άλλαζε κατεύθυνση μόλις προσαρμοζόμασταν, συγχαρητήρια.

Εμείς έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε, όπως πιστεύω και ο Πανιώνιος.

Θέλω να πω ότι είχαμε πολλές αθλήτριες που ήρθαν σε δύσκολη κατάσταση από τις Εθνικές και κάποιες τραυματισμένες. Πολύ συχνά προπονούμαστε με προβλήματα. Αλλά πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε πολύ αγώνα με τον αγώνα, ακόμη κι αν δεν είμαστε έτοιμοι.

Πιστεύω πολύ στην ομάδα μου και πιστεύω ότι θα εμφανιστούμε με μεγαλύτερη συγκέντρωση».