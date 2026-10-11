Οτσάλ: «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, ξεκινήσαμε καλά, αλλά σημασία έχει πως τελειώνεις την χρονιά»

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την φετινή χρονιά ο Πανιώνιος με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να επικρατεί με 3-1 του Παναθηναϊκού και να κατακτά το Σούπερ Καπ. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «κυανέρυθρων», Γιουνούς Οτσάλ μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Πρώτα από όλα θέλω να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό γιατί πάλεψαν. Αφιερώνω το κύπελλο στον πρόεδρο της ομάδας, τον Στάθη Νικολούζο που είναι άρρωστος και δεν βρέθηκε στο γήπεδο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγώνα, φοβόμουν ότι επειδή δεν έχουμε μικρό μέσο όρο ηλικίας αν πάει ο αγώνας σε πέντε σετ θα δυσκολευτούμε. Τελικά οι αθλήτριες μου κατόρθωσαν να πάρουν τον τίτλο σε τέσσερα σετ. Ξεκινήσαμε καλά, αλλά μετράει πως τελειώνεις τη σεζόν και όχι πως την ξεκινάς. Εμείς έχουμε πολύ καλές αθλήτριες, εμπιστεύομαι τις αθλήτριες μου, προσπαθώ να τις χρησιμοποιώ όλες γιατί το αξίζουν. Δεν είναι νεαρές αθλήτριες, αλλά ακόμη και ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο Μάικλ Τζόρνταν χρειάζεται να κάνουν τα πάντα σωστά κάθε φορά και αυτό τους κάνει κορυφαίους».

Κούμπουρα: «Αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει στον ουρανό»

Η διαγώνια του Πανιωνίου Μιλίτσα Κούμπουρα, τόνισε από την πλευρά της: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πίστευα από την αρχή στην ομάδα μου. Ο Παναθηναϊκός είναι οργανωμένη ομάδα που δεν σου δίνει τίποτα εύκολα. Σήμερα ήταν ομαδική δουλειά, όλες οι αθλήτριες έδωσαν τα πάντα. Εγώ ζω για τους πόντους που η μπάλα καίει, θέλω να πάρω την ευθύνη εκεί. Έχουμε ακόμη πάρα πολλά να δώσουμε, είμαστε στην αρχή, αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει στον ουρανό».