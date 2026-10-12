Volley League Γυναικών: Τι δήλωσαν οι ομάδες στην παρουσίαση του πρωταθλήματος

Τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Volley League Γυναικών ανέλυσαν οι αρχηγοί και οι προπονητές του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27. Η υπεράσπιση του τίτλου, η διεκδίκηση των διαθέσιμων τροπαίων και ο αυξημένος ανταγωνισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σημασία της πρόληψης του καρκίνου.

Ρόγκα – Κιαπίνι: «Θα κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας»

Την πίστη της στις δυνατότητες του Παναθηναϊκού εξέφρασε η αρχηγός των «πράσινων», Πέννυ Ρόγκα, η οποία στάθηκε στην ήττα στο Super Cup, αλλά και στην αποφασιστικότητα της ομάδας να διεκδικήσει τους στόχους της μέσα στη σεζόν. Παράλληλα, έστειλε το δικό της μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου.

«Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα για το Super Cup. Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε έναν αγώνα κάποιος θα κερδίσει και κάποιος θα χάσει. Για εμάς, οι ήττες λειτουργούν διδακτικά. Είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο και δεν είμαστε ακόμη απόλυτα έτοιμες ως ομάδα. Ωστόσο, εμπιστεύομαι τον προπονητή, το σταφ και τις αθλήτριες και πιστεύω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πετύχουμε τους στόχους που μας απομένουν.

Είμαστε ο Παναθηναϊκός και παραμένουμε οι πρωταθλήτριες της προηγούμενης σεζόν. Νομίζω ότι θα κάνουμε τα πάντα για να διεκδικήσουμε και να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας για ακόμη μία χρονιά.

Εύχομαι σε όλους υγεία και ελπίζω να συμβάλουμε στην επικοινωνία του μηνύματος για την πρόληψη του καρκίνου. Στις μέρες μας, η πρόληψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκονται εδώ σήμερα και στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία», ανέφερε η αρχηγός του Παναθηναϊκού.

Από την πλευρά του, ο προπονητής των «πράσινων», Αλεσάντρο Κιαπίνι, ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση και αναφέρθηκε στην επιτυχημένη πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα, εκτιμώντας παράλληλα ότι το επίπεδο του πρωταθλήματος θα ανέβει ακόμη περισσότερο τη νέα σεζόν.

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση σε αυτό το υπέροχο μέρος, όπου συναντήσαμε και πολλούς φίλους. Η προηγούμενη σεζόν ήταν εκπληκτική για μένα. Ήταν η πρώτη μου χρονιά εδώ και είχα την ευκαιρία να μοιραστώ αυτή την πρώτη εμπειρία στην Ελλάδα με υπέροχους ανθρώπους: τις παίκτριες, το σταφ και όλα τα μέλη του συλλόγου, που με βοήθησαν πολύ και συνέβαλαν στις σημαντικές επιτυχίες που πετύχαμε ως ομάδα.

Για τη νέα σεζόν, μπορώ να πω ότι όλες οι ομάδες γίνονται δυνατότερες. Έχουμε ακόμη πιο δυνατούς αντιπάλους, οι οποίοι θα παλέψουν για σημαντικούς στόχους. Για μένα, τόσο ως προπονητή όσο και για την ομάδα, αυτό αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσουμε πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια και να βελτιωθούμε», δήλωσε.

Μλεΐνκοβα – Κοβάσεβιτς: «Οι στόχοι στον Ολυμπιακό είναι πάντα υψηλοί»

Τις υψηλές φιλοδοξίες του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν υπογράμμισαν η αρχηγός της ομάδας, Μικαέλα Μλεΐνκοβα, και ο προπονητής, Μπράνκο Κοβάσεβιτς. Η Μλεΐνκοβα, η οποία επέστρεψε στις «ερυθρόλευκες», αναφέρθηκε στην ιστορία του συλλόγου και στη διαχρονική επιδίωξή του να διεκδικεί τίτλους, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για την πορεία της ομάδας.

«Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστορία. Γι’ αυτό επέστρεψα εδώ, καθώς πάντα στοχεύει στους τίτλους και αυτός είναι και ο στόχος μας για αυτή τη σεζόν. Θέλουμε να γινόμαστε καλύτερες σε κάθε παιχνίδι. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες και πως μπορούμε όλες μαζί να ζήσουμε σπουδαίες στιγμές», ανέφερε η αρχηγός του Ολυμπιακού.

Ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς στάθηκε στις αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ, σημειώνοντας ότι η ομάδα βρίσκεται ουσιαστικά σε μια νέα αφετηρία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το πρωτάθλημα της σεζόν 2026-27 θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστούμε για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης σε ένα υπέροχο μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τόσο κόσμο εδώ, σε αυτή τη μικρή οικογένεια του βόλεϊ.

Κάναμε πολλές αλλαγές και είμαστε σχεδόν μια νέα ομάδα. Οι στόχοι στον Ολυμπιακό είναι πάντα υψηλοί. Το πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν θα είναι σίγουρα πιο ανταγωνιστικό από το προηγούμενο, πιθανότατα το πιο ανταγωνιστικό που έχει διεξαχθεί ποτέ στην Ελλάδα. Η εθνική ομάδα ήταν επίσης πολύ ανταγωνιστική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επομένως η πορεία του ελληνικού βόλεϊ είναι ανοδική. Εύχομαι σε όλους να έχουν μια υγιή σεζόν», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Καρέλια – Οτσάλ: «Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος»

Μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο Πανιώνιος στρέφει την προσοχή του στις υπόλοιπες διοργανώσεις της σεζόν, έχοντας υψηλές φιλοδοξίες. Η αρχηγός της ομάδας, Ιωάννα Καρέλια, ευχήθηκε να διεξαχθεί ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με υγεία για όλες τις αθλήτριες και γεμάτα γήπεδα, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θέλει να διεκδικήσει και τον τίτλο της Volley League Γυναικών.

«Αρχικά, θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες καλή σεζόν, με υγεία και χωρίς τραυματισμούς. Ερχόμαστε από την κατάκτηση του Super Cup, όμως γνωρίζουμε ότι το πρωτάθλημα είναι μια διαφορετική και πιο απαιτητική διαδικασία. Δεν έχουμε κατακτήσει ακόμη αυτόν τον τίτλο, αλλά θέλουμε πολύ να τον διεκδικήσουμε φέτος. Εύχομαι να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με όμορφο βόλεϊ και γεμάτα γήπεδα», ανέφερε η αρχηγός του Πανιωνίου.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της ομάδας, Γιουνούς Οτσάλ, υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς αναβάθμισης του ελληνικού βόλεϊ και έθεσε ως στόχο τη διεκδίκηση και των τριών τροπαίων που απομένουν, μετά την κατάκτηση του Super Cup.

«Οι προσδοκίες είναι πάντα υψηλές, όπως καταλαβαίνετε. Το σημαντικό για μένα είναι να κάνω το καλύτερο για την ομάδα και το άθλημα, γιατί βλέπω πόσο πολύ αγαπά ο κόσμος το βόλεϊ. Πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να ανεβάζουμε συνεχώς το επίπεδο.

Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αυτός είναι ο στόχος μας, να διεκδικήσουμε και τα τέσσερα τρόπαια. Έχουμε ήδη κατακτήσει ένα, οπότε έχουμε μπροστά μας άλλους τρεις στόχους. Θα ήθελα να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να κατακτήσουμε και τα τρία τρόπαια που απομένουν», δήλωσε ο προπονητής του Πανιωνίου.

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων των τριών ομάδων αποτύπωσαν τις υψηλές προσδοκίες ενόψει της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του, ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει τις δικές του διακρίσεις, ενώ ο Πανιώνιος επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική που απέκτησε με την κατάκτηση του Super Cup. Το ζητούμενο είναι ένα πρωτάθλημα με υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, που θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ.