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WBL 1: Κέιβ και Σταθοπούλου οι MVP της 2ης αγωνιστικής
12/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WBL 1: Κέιβ και Σταθοπούλου οι MVP της 2ης αγωνιστικής

Χριστίνα Κατσαμούρη

Η Καντίζα Κέιβ του Παναθηναϊκού και η Βικτώρια Σταθοπούλου του Κρόνου BC Plasis ξεχώρισαν στη 2η αγωνιστική της Allwyn WBL 1, με τις δύο αθλήτριες να κερδίζουν τον τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας στις κατηγορίες τους.

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Η Κέιβ ήταν η MVP της αγωνιστικής, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να περάσει με το εμφατικό 108-62 από την έδρα των Πανθήρων Καβάλας. Η Αμερικανίδα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, έχοντας το απόλυτο στα δίποντα με 8/8 και 5/6 βολές. Παράλληλα, μάζεψε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Στην κατηγορία MVP Next Gen, η διάκριση πήγε στη Βικτώρια Σταθοπούλου του Κρόνου BC Plasis. Η νεαρή αθλήτρια είχε σημαντική συμβολή στη νίκη της ομάδας της με 75-50 επί του Παναθλητικού, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η συνολική της παρουσία τής έδωσε 18 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Οι κορυφαίες των αριθμών

Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, οι ατομικές στατιστικές κατηγορίες της Allwyn WBL 1 έχουν ήδη ενδιαφέρον, με αρκετές αθλήτριες να ξεχωρίζουν.

Στους πόντους, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ουόκερ του Πανσερραϊκού με 59, ενώ ακολουθεί η Τζόρνταν του ΠΑΣ Γιάννινα με 52. Τρίτη είναι η Ουίλιαμς του Άρη με 41, ενώ η Κέιβ του Παναθηναϊκού και η Χριστινάκη του Ολυμπιακού έχουν από 40.

Στα ριμπάουντ, πρώτη είναι η Μπάσκερβιλ του Κρόνου BC Plasis με 25. Ακολουθούν η Καρλάιλ Πέιτζ και η Μάρσαλ του ΠΑΟΚ με 19, ενώ από 18 έχουν οι Πάτι του Άρη, Πρινς του Αθηναϊκού, Τερέλ του Κρόνου και Μεντζιαντό του Ολυμπιακού.

Στις ασίστ, η Βανλού του Αθηναϊκού βρίσκεται στην κορυφή με 15, με την Κράιορ του Αμύντα και τη Λόπεθ του Πρωτέα Βούλας να ακολουθούν με 12. Στα κλεψίματα προηγείται η Ντάιερ του Άρη με 11, ενώ στις τάπες πρώτη είναι η Ζάουι του Παναθλητικού με 7.

Στο σύστημα αξιολόγησης, η Κέιβ του Παναθηναϊκού και η Τζόρνταν του ΠΑΣ Γιάννινα ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 56 μονάδες. Τρίτη είναι η Ουόκερ του Πανσερραϊκού με 52, ενώ ακολουθούν η Χριστινάκη του Ολυμπιακού με 46 και η Χόμπι των Πανθήρων Καβάλας με 45.

Η δράση στην Allwyn WBL 1 συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου.

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