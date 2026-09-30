Καραμπέτσος: «Ευχαριστώ τον κ. Θάνο Αραγιάννη για την δωρεά στην Αγγελοπούλου»

Μια σημαντική κίνηση στήριξης προς τη διεθνή αθλήτρια Γεωργία Αγγελοπούλου έκανε ο κ. Θάνος Αραγιάννης, προσφέροντας οικονομική βοήθεια μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε με τη Γαλανόλευκη.

Θυμίζουμε πως η 20χρονη ακραία τραυματίστηκε στις αρχές του 2ου σετ κόντρα στη Σερβία, «παγώνοντας» το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όπως είναι λογικό από την πρώτη στιγμή, η ανάγκη για στήριξη της αθλήτριας ήταν μεγάλη, καθώς μπροστά της ανοίγει ένας δρόμος μέχρι την επιστροφή στα παρκέ.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ο κ. Θάνος Αραγιάννης ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Προέδρου της ΕΟΠΕ, Γιώργου Καραμπέτσου, προχωρώντας σε δωρεά προς την αθλήτρια. Έπειτα ο Γιώργος Καραμπέτσος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Αραγιάννη για την κίνησή του, τονίζοντας πως σε τέτοιες στιγμές η στήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία.

Αναλυτικά:

«Με βαθιά συγκίνηση και εκτίμηση, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ευχαριστώ τον κ. Θάνο Αραγιάννη για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μου για τη στήριξη της αθλήτριάς μας, Γεωργίας Αγγελοπούλου, η οποία υπέστη σοβαρό τραυματισμό την ώρα που αγωνιζόταν με το εθνόσημο, υπερασπιζόμενη τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας. Η προσφορά του αποτελεί πράξη σπάνιου ήθους, ανιδιοτέλειας και έμπρακτης αλληλεγγύης.

Όταν ένας αθλητής τραυματίζεται δίνοντας το 100% των δυνάμεών του για την πατρίδα, η στήριξή του αποτελεί χρέος όλων μας. Η σπουδαία αυτή χειρονομία του κ. Αραγιάννη προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στην αθλήτρια και την οικογένειά της στον δύσκολο δρόμο της αποκατάστασης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις ανώτερες αξίες του αθλητισμού.

Εκφράζουμε τις θερμότερες και ειλικρινέστερες ευχαριστίες μας στον κ. Αραγιάννη για την πολύτιμη αρωγή του. Στην αθλήτριά μας ευχόμαστε, μέσα από την καρδιά μας, ταχεία ανάρρωση, δύναμη και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα, εκεί όπου ανήκει».