Επιβλητικά ξεκίνησε την χρονιά ο Αθηναϊκός με την ομάδα του Βύρωνα να επικρατεί στο «Σοφία Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου του Πρωτέα Βούλας με 88-65 και να κατακτά τον πρώτο φετινό τίτλο και συγκεκριμένα το Super Cup.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για την ομάδα του Ηλία Ζούρου η Μαριέλλα Φασούλα που με με 25 πόντους, 8/11 δίποντα, 7/9 βολές, 9 ριμπάουντ και 34 στο PIR, αναδείχθηκε και πολυτιμότερη του τελικού.

Οι παίκτριες του Αθηναϊκού πανηγύρισα με την ψυχή τους την πρώτη φετινή κούπα και ειδικά την στιγμή που η Πηνελόπη Παυλοπούλου σήκωσε ψηλά το Κύπελλο. Δείτε την απονομή στις θριαμβεύτριες από την κάμερα του GWomen που δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από ένα τέτοιο παιχνίδι.