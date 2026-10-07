GWomen
Super Cup: Η απονομή στον θριαμβευτή Αθηναϊκό
07/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Η απονομή στον θριαμβευτή Αθηναϊκό

Χριστίνα Κατσαμούρη

Ο Αθηναϊκός ήταν ο θριαμβευτής στον τελικό του Super Cup επικρατώντας του Πρωτέα Βούλας με 88-65. Δείτε την απονομή της κούπας από την κάμερα του GWomen.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Επιβλητικά ξεκίνησε την χρονιά ο Αθηναϊκός με την ομάδα του Βύρωνα να επικρατεί στο «Σοφία Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου του Πρωτέα Βούλας με 88-65 και να κατακτά τον πρώτο φετινό τίτλο και συγκεκριμένα το Super Cup.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για την ομάδα του Ηλία Ζούρου η Μαριέλλα Φασούλα που με με 25 πόντους, 8/11 δίποντα, 7/9 βολές, 9 ριμπάουντ και 34 στο PIR, αναδείχθηκε και πολυτιμότερη του τελικού.

Οι παίκτριες του Αθηναϊκού πανηγύρισα με την ψυχή τους την πρώτη φετινή κούπα και ειδικά την στιγμή που η Πηνελόπη Παυλοπούλου σήκωσε ψηλά το Κύπελλο. Δείτε την απονομή στις θριαμβεύτριες από την κάμερα του GWomen που δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από ένα τέτοιο παιχνίδι.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]