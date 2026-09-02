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Σερβία - Ελλάδα: Πάγωσαν όλοι με τον τραυματισμό της Αγγελοπούλου
02/09/2026
ΒΟΛΕΙ

Σερβία - Ελλάδα: Πάγωσαν όλοι με τον τραυματισμό της Αγγελοπούλου

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η ατυχία χτύπησε ξανά την πόρτα της Εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών, καθώς στον αγώνα με τη Σερβία η Αγγελοπούλου τραυματίστηκε, με τις συμπαίκτριές της να ξεσπούν σε κλάματα.

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Πολύ άσχημα νέα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς η Αγγελοπούλου τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σερβία, με όλους στο στάδιο να παγώνουν !

Η ίδια ξέσπασε σε κλάματα από τον πόνο, ενώ οι συμπαίκτριές της έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν και να την παρηγορήσουν. Όλες οι αθλήτριες ξέσπασαν σε κλάματα μετά τη σύγκρουση της με την Ανθούλη. Η αθλήτρια αναμένεται να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού στο γόνατο.

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