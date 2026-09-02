Πολύ άσχημα νέα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς η Αγγελοπούλου τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σερβία, με όλους στο στάδιο να παγώνουν !

Η ίδια ξέσπασε σε κλάματα από τον πόνο, ενώ οι συμπαίκτριές της έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν και να την παρηγορήσουν. Όλες οι αθλήτριες ξέσπασαν σε κλάματα μετά τη σύγκρουση της με την Ανθούλη. Η αθλήτρια αναμένεται να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού στο γόνατο.