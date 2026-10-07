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Super Cup: Καλύτερη όλων η Φασούλα
07/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Καλύτερη όλων η Φασούλα

Χριστίνα Κατσαντώνη

Η Μαριέλλα Φασούλα ήταν εκπληκτική στον τελικό του Super Cup βοηθώντας τον Αθηναϊκό να κερδίσει τον Πρωτέα κατακτώντας και τον προσωπικό τίτλο της πολυτιμότερης του αγώνα.

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Με το καλημέρα, με το πρώτη της επίσημο αγώνα στην επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μαριέλλα Φασούλα έδειξε τι μπορεί να κάνει. Η σέντερ του Αθηναϊκού ήταν ασταμάτητη στον τελικό του Super Cup, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του Βύρωνα επί του Πρωτέα με 88-65 και την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς.

Η Φασούλα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 8/11 δίποντα, 7/9 βολές, 9 ριμπάουντ και 34 στο PIR, αποτελώντας τη σταθερή επιθετική αναφορά της ομάδας της. Μια εμφάνιση που της έδωσε και τον τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας στον τελικό!

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