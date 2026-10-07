Μλεΐνκοβα: «Δεν παίξαμε καλά αλλά σε αυτά τα παιχνίδια μετράει η νίκη»

Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα του Βαλκανικού Κυπέλλου επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, οι Ολυμπιακός έκανε το δύο στα δύο επικρατώντας με 3-0 και της Ντρίτα και η πρόκριση στο Challenge Cup είναι ακόμα πιο κοντά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης η ακραία των «ερυθρολεύκων», Μικαέλα Μλεΐνκοβα ανέφερε τα εξής: «Κατά τη γνώμη μου, σήμερα δεν παίξαμε τόσο καλά όσο χθες. Γιατί κάναμε περισσότερα λάθη σε σχέση με χθες. Στο πρώτο ματς, δεν κάναμε τόσα λάθη στο σερβίς και στην επίθεση, ενώ δεν δεχθήκαμε και τόσα μπλοκ όσα σήμερα. Παρόλα αυτά, είμαι χαρούμενη που στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, γιατί αυτό είναι που μετράει. Νομίζω, βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι, γινόμαστε όλο και καλύτερες. Χρειαζόμαστε χρόνο για να βρεθούμε περισσότερο μέσα στο γήπεδο, να δέσουμε, γιατί είμαστε μία νέα ομάδα, ενώ είχαμε αρκετούς τραυματισμούς και μικροπροβλήματα, που δεν μας επέτρεψαν να δουλέψουμε όλες μαζί όσο θα θέλαμε στις προπονήσεις. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, αυτά τα παιχνίδια είναι και μέρος της προετοιμασίας μας. Πιστεύω, ότι κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτερες και ελπίζω, να είμαστε έτοιμες για την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα».