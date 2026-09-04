Παπαδόπουλος: «Τελικά δεν θα αναλάβω τον Άρη, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες»

Ανατροπή στον Άρη, καθώς ο Κώστας Παπαδόπουλος δεν θα βρίσκεται τελικά στον πάγκο της ομάδας γυναικών βόλεϊ τη νέα σεζόν.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε συμφωνήσει με τους «κιτρινόμαυρους» και μάλιστα είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο να δουλεύει πάνω στον σχεδιασμό της ομάδας. Ρόστερ, συνεργάτες και όλα όσα αφορούν τη νέα αγωνιστική περίοδο είχαν μπει στο πλάνο. Ωστόσο, στην πορεία οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν και ως αποτέλεσμα ο Έλληνας τεχνικός δεν θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια αιχμηρή αναρτηση στα social media, όπου ο Παπαδόπουλος έκανε σαφές πως δεν υπήρχαν οι συνθήκες για να προχωρήσει η συνεργασία.

Αναλυτικά:

«Αρχικά δεν είχα πρόθεση να προβώ σε κάποια δημόσια τοποθέτηση, ωστόσο η επαγγελματική μου ιδιότητα και η υποχρέωση προς την αλήθεια με αναγκάζουν να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα.Επιβεβαιώνω ότι δεν θα εργαστώ τελικά στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Άρη Θεσσαλονίκης. Από τα μέσα Απριλίου, τιμώντας τα όσα είχαμε συμφωνήσει, εργάστηκα συστηματικά με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου ρόστερ και προπονητικού σταφ.Δυστυχώς, τα δεδομένα άλλαξαν το τελευταίο δίμηνο και, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, αποφάσισα ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για τη συνέχιση της συνεργασίας μας.Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ομάδα, έχοντας στο μυαλό μου κυρίως τις αθλήτριες, καθώς και τους συγκεκριμένους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν τα πάντα για το τμήμα.Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι οι λόγοι της αποχώρησής μου δεν ήταν σε καμία περίπτωση προσωπικοί. Επέλεξα συνειδητά να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα γεγονότα, ωστόσο η στοιχειώδης δεοντολογία και η διασταύρωση είδησης είναι απαραίτητες πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση».