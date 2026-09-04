Η Κάθι Ένγκελμπερτ θα αποχωρήσει από τη θέση της κομισάριου του WNBA μετά την ολοκλήρωση της σεζόν 2026-27, κλείνοντας έναν κύκλο επτά ετών στην ηγεσία της λίγκας.

Η Ένγκελμπερτ ανέλαβε τα ηνία τον Μάιο του 2019 και έγινε η πρώτη γυναίκα κομισάριος στην ιστορία του WNBA, καθώς μέχρι τότε η λίγκα διοικούνταν από άντρες προέδρους. Στα χρόνια της παρουσίας της, το πρωτάθλημα γνώρισε πρωτοφανή επιχειρηματική και αγωνιστική ανάπτυξη, με το WNBA να περνά σε μια νέα εποχή.

WNBA commissioner Cathy Engelbert has decided to retire at the end of the season, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2026

Τα νέα τηλεοπτικά δικαιώματα της λίγκας ανέρχονται πλέον σε 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ μέχρι το 2030 το πρωτάθλημα αναμένεται να έχει φτάσει τις 18 ομάδες, από τις 12 που είχε για σχεδόν δύο δεκαετίες. Παράλληλα, η κανονική περίοδος θα αυξηθεί σε 50 παιχνίδια, αριθμός-ρεκόρ για τη διοργάνωση. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Ένγκελμπερτ βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο δύο συλλογικών συμβάσεων, με την πιο πρόσφατη να φέρνει για πρώτη φορά στην ιστορία του WNBA συμβόλαια ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αλλά και ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαμοιρασμού εσόδων.

Η ίδια, σε δηλώσεις της στο Associated Press, ξεκαθάρισε πως η απόφαση να αποχωρήσει είναι προσωπική και πως δεν δέχθηκε πιέσεις από τη λίγκα ή το NBA. Όπως εξήγησε, όταν ανέλαβε είχε αρχικά στο μυαλό της μια θητεία περίπου τρεισήμισι ετών, η οποία τελικά διπλασιάστηκε.

«Τα επτάμισι χρόνια ξεπέρασαν κατά πολύ αυτό το διάστημα. Είναι μια πολύ καλή στιγμή, δεδομένου του οικονομικού μετασχηματισμού που έχουμε πετύχει», ανέφερε, βάζοντας στην ίδια εξίσωση τη νέα συλλογική σύμβαση, τα μακροπρόθεσμα τηλεοπτικά δικαιώματα και την επέκταση της λίγκας. «Φεύγω με τεράστια ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία για το μέλλον του WNBA. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», ήταν το μήνυμα της Ένγκελμπερτ.

Η αποχώρησή της έρχεται, πάντως, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία η διοίκησή της δέχθηκε έντονη κριτική. Πέρυσι, η σταρ της Μινεσότα, Ναφίσα Κόλιερ, είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση προς την Ένγκελμπερτ, χαρακτηρίζοντας τη διοίκηση του WNBA «αμελή» και κάνοντας λόγο για πολύ σοβαρά προβλήματα ηγεσίας. Παράλληλα, υπήρξαν αντιδράσεις γύρω από ζητήματα όπως η διαιτησία, η διαδικτυακή παρενόχληση παικτριών και ο τρόπος με τον οποίο η λίγκα διαχειρίστηκε κρίσεις που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Η Ένγκελμπερτ υποστήριξε πως εδώ και αρκετό διάστημα εργάζεται πάνω στο πλάνο διαδοχής της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ονόματα ή να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον επόμενο κομισάριο.