Η Σαμπαλένκα με αυτά και με αυτά έγινε viral 2 φορές σε ένα 24ωρο. Πρώτα με την αντίδρασή της σε ερώτηση δημοσιογράφου θεωρώντας την προσβλητική προς την ίδια και στη συνέχεια με το γεγονός ότι σταμάτησε αγώνα της στο US Open λέγοντας προς τους αρμόδιους να κάνουν κάτι για έναν φίλαθλο που κάπνιζε μαριχουάνα και μυρωδιά ήταν πολύ δυνατή. Δείτε το σχετικό βίντεο με την ίδια στην αρχή να γελά με όσα έβλεπε ενώ τα γέλια έβαλε και ο άνθρωπος που μετέδιδε.

Sabalenka halted her US Open match due to a spectator who was smoking marijuana in the stands.

"It's very strong."



Can you believe this shit is happening in New York? pic.twitter.com/rRE1SB05I7 — Greggs (@greggs_tn) September 4, 2026