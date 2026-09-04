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Σαμπαλένκα: Διέκοψε την προσπάθειά της, δεν άντεχε τη μαριχουάνα που κάπνιζε φίλαθλος!
04/09/2026
ΤΕΝΝΙΣ

Σαμπαλένκα: Διέκοψε την προσπάθειά της, δεν άντεχε τη μαριχουάνα που κάπνιζε φίλαθλος!

Δημήτρης Τομαράς

Ασυνήθιστη στιγμή για αγώνα τένις με την Σαμπαλένκα να βάζει τα γέλια με την εικόνα που έβλεπε αλλά να μην αντέχει την μυρωδιά της μαριχουάνας που κάπνιζε ένας φίλαθλος.

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Η Σαμπαλένκα με αυτά και με αυτά έγινε viral 2 φορές σε ένα 24ωρο. Πρώτα με την αντίδρασή της σε ερώτηση δημοσιογράφου θεωρώντας την προσβλητική προς την ίδια και στη συνέχεια με το γεγονός ότι σταμάτησε αγώνα της στο US Open λέγοντας προς τους αρμόδιους να κάνουν κάτι για έναν φίλαθλο που κάπνιζε μαριχουάνα και μυρωδιά ήταν πολύ δυνατή. Δείτε το σχετικό βίντεο με την ίδια στην αρχή να γελά με όσα έβλεπε ενώ τα γέλια έβαλε και ο άνθρωπος που μετέδιδε.

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