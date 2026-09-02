Οικονόμου: «Αντί να είμαστε περήφανοι είμαστε σοκαρισμένοι λόγω του τραυματισμού της Αγγελοπούλου»

Η λέξη που κυριαρχούσε, στις δηλώσεις του Απόστολου Οικονόμου σε όλη τη διάρκεια της παραμονής της Εθνικής ομάδας στο Μπρνο ήταν η «διαχείριση».

Ωστόσο ακόμη και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα συναισθήματα του μετά το τέλος του προημιτελικού με τη Σερβία. Προφανώς, όχι λόγω της ήττας, αλλά για την απώλεια της Γωγώς Αγγελοπούλου…

«Το κακό είναι ότι ενώ τώρα θα μπορούσαμε να λέμε πόσο περήφανοι είμαστε και πόσο χαρούμενοι είμαστε με την πορεία γενικότερα της ομάδας και ότι απλά η Σερβία ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα, δυστυχώς στο στρατόπεδο της Εθνικής ομάδας είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, όλοι στεναχωρημένοι.

Ακόμα ένας τραυματισμός προστέθηκε σ’ αυτόν της Φαίης, που τελικά δεν μπόρεσε να παίξει και είδατε ότι η Γωγώ Αγγελοπούλου τραυματίστηκε στις αρχές του δεύτερου σετ. Να είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορη η επιστροφή της και όσο πιο ανώδυνη.», είπε αρχικά ο Θεσσαλός τεχνικός ο οποίος υποκλίθηκε στις αθλήτριες του.

«Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στις κοπέλες ακόμα και για το σημερινό ματς, γιατί παρά το σοκ που δεχτήκαμε όλοι σαν ομάδα και μερικές παίχτριες κλαίγανε ακόμη και κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν το παρατήσανε και παίξαμε όσο μπορούσαμε απέναντι σε μια Σερβία η οποία ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και μια ομάδα παγκοσμίου βεληνεκούς. Αλλά είναι πραγματικά κρίμα, θα το ξαναπώ, γιατί σήμερα θα έπρεπε να είναι μια μέρα γιορτής, αλλά δεν είναι. Είναι μέρα στεναχώριας, δυστυχώς».

Στον δε πρώτο σύντομο πρώτο απολογισμό του ανέφερε: «Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα, γιατί πραγματικά είχαμε πολλές αντιξοότητες και ανταπεξήλθαμε και μόνο συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτήν την ομάδα. Θα το ξαναπώ ότι αυτό πρέπει να γίνει η βάση για τις επόμενες επιτυχίες της Εθνικής. Αλλά νομίζω ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανη γι’ αυτό που παρουσιάσαμε αυτές τις δύο εβδομάδες στο Μπρνο».