Παπαθεοδώρου: Η μοναδική Ελληνίδα στη League Phase του Women’s Champions League

Μια Ελληνίδα θα βρίσκεται φέτος ανάμεσα στις κορυφαίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γυναικών. Ο λόγος για την Ιωάννα Παπαθεοδώρου που ετοιμάζεται για τη League Phase του Women’s Champions League με τη φανέλα της Λέουβεν, έτοιμη να κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια της για να βοηθήσει το περισσότερο δυνατό τις πρωταθλήτριές Βελγίου.

Η Παπαθεοδώρου , όπως και πέρυσι είναι η μοναδική Ελληνίδα που θα αγωνιστεί στη κορυφαία διοργάνωση. Η Λέουβεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο μέσα από τα προκριματικά και πλέον καλείται να σταθεί απέναντι σε ομάδες με τεράστιο όνομα και εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο.

Η αρχή θα γίνει με ένα πολύ δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Τσέλσι, ενώ στη συνέχεια η Λέουβεν θα ταξιδέψει για να βρει την Παρί FC. Στην τρίτη αγωνιστική έρχεται ακόμη ένα μεγάλο όνομα, η Ρόμα, αυτή τη φορά στο Βέλγιο, πριν ακολουθήσει η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γιουβέντους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Λέουβεν: