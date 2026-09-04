Η σημερινή (04/09) μέρα θα μείνει στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών για την Σάκι Χαγιάσι και την Ιαπωνία, με την ασιατική ομάδα να συνδυάζει τη νίκη με δύο νέα ρεκόρ στη διοργάνωση. Η Ιαπωνία επικράτησε του Μάλι με 102-97 σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματική γιορτή του τριπόντου.

Πρωταγωνίστρια ήταν η Χαγιάσι, η οποία βρήκε εννέα φορές τον στόχο πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ατομικό ρεκόρ των οκτώ. Η γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, έχοντας 9/15 τρίποντα, επίδοση που της χάρισε και το βραβείο της TCL Player of the Game.

Συνολικά, οι Γιαπωνέζες ευστόχησαν σε 20 τρίποντα, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Μάλιστα, ξεπέρασαν το δικό τους προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχαν καταγράψει από κοινού το 1994. Η Χαγιάσι, γνωστή στις συμπαίκτριές της απλώς ως «Kiki», αντιμετώπισε με χαρακτηριστική σεμνότητα το ιστορικό της βράδυ. Όπως εξήγησε, το να εκτελεί από την περιφέρεια δεν είναι κάτι περισσότερο από αυτό που απαιτεί ο ρόλος της στην ομάδα.

«Φυσικά και είμαι χαρούμενη, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου, να σουτάρω», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτό πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε. Στα αποδυτήρια θεωρείται δεδομένο ότι θα σουτάρω τρίποντα. Βέβαια, έβαλα εννέα, αλλά τα δύο πρώτα ήταν air-ball, οπότε είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψω ξανά».