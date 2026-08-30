Η μεγάλη άτυχη της Εθνικής ομάδας ήταν η Φαίη Μπακοδήμου, η οποία κόντρα στην Γαλλία και συγκεκριμένα στο 23-16 υπέρ της Ελλάδας του Β’ σετ αποχώρησε υποβασταζόμενη από το γήπεδο με τα κορίτσια αλλά και ο Απόστολος Οικονόμου να της αφιερώνουν την τεράστια νίκη με 3-0 και την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurovolley.

Η διεθνής ακραία που αγωνίζεται στην ιταλική Ταλμασόνς, σε μια προσπάθεια της για επίθεση πάτησε το πόδι της Ελπίδας Τικμανίδου και όπως έδειξε η ακτινογραφία στην οποία υποβλήθηκε έχει υποστεί διάστρεμμα.

Η Φαίη επέστρεψε στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ και αύριο θα υπάρξει νέα εκτίμηση της κατάστασης της από το ιατρικό τιμ.