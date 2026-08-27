Μπόσκοβιτς «Έχουν προοπτική οι παίκτριες της Ελλάδας και άξια είναι στο Ευρωπαϊκό»

Η Εθνική πάλεψε στα δύο από τα τρία σετ του αγώνα με την Σερβία, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από την σπουδαία της αντίπαλο, σε μια ήττα που δεν στεναχώρησε κανέναν καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει προκριθεί στους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος του αγώνα η σπουδαία Τιγιάνα Μπόσκοβιτς έπλεξε το εγκώμιο της Ελλάδας αναφέροντας αρχικά για το ότι η Σερβία έπαιξε με τις βασικές: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό για εμάς. Ειδικά επειδή έχουμε πολλές νέες παίκτριες που χρειάζονται παιχνίδια σαν αυτό που παίξαμε σήμερα.

Οπότε εάν δείτε από το ξεκίνημα του τουρνουά λίγο ή πολύ ξεκινάμε τους αγώνες με την ίδια σύνθεση αλλά στο τέλος κάθε σετ κάποιες παίκτριες μπαίνουν για να μας βοηθήσουν στο να νικήσουμε. Ειδικά στο 3ο σετ. Φυσικά είναι σημαντικό που νικήσαμε. Θέλουμε να νικήσουμε και αύριο και να έχουμε 5 νίκες στη φάση των ομίλων».

Για την Ελλάδα: «Για να είμαι ειλικρινής δεν ήξερα κάποιες από τις παίκτριες που έπαιζαν σήμερα με την Εθνική σας. Όμως έδειξαν ότι έχουν προοπτική, ότι μπορούν να παίξουν σε αυτό το επίπεδο και σίγουρα αξίζουν να είναι στο Ευρωπαϊκό. Οπότε ελπίζω το ελληνικό βόλεϊ να γίνει ακόμα πιο καλό στο μέλλον. Απλά, πρέπει να δουλέψουν πιο σκληρά. Αυτό είναι όλο».