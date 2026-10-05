Σταθοπούλου με… buzzer τρίποντο! Η 19χρονη «υπέγραψε» τη μεγάλη νίκη του Κρόνου επί του Άρη

Η 19χρονη γκαρντ του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, στην πρώτη της συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία, πήρε την ευθύνη στα δύσκολα και πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο που έκρινε ουσιαστικά τη μεγάλη νίκη της ομάδας της απέναντι στον Άρη με 66-63.

Το ρολόι έδειχνε 43 δευτερόλεπτα για το τέλος και ο Άρης είχε καταφέρει να ισοφαρίσει, βάζοντας ξανά φωτιά στο παιχνίδι. Εκεί, όμως, η Βίκυ Σταθοπούλου δεν φοβήθηκε τη στιγμή. Πήρε την μπάλα, σηκώθηκε για το σουτ και ευστόχησε σε ένα τρίποντο που έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Κρόνο και τον έφερε αγκαλιά με τη νίκη.

Η Σταθοπούλου, που αγωνίζεται ως γκαρντ/πλέι μέικερ, έζησε μία στιγμή που δύσκολα θα ξεχάσει. Στην πρώτη της εμφάνιση απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές, η «μικρή» του Κρόνου βγήκε μπροστά και έβαλε το σουτ που χρειαζόταν η ομάδα της.

Και κάπως έτσι, το πρώτο της κεφάλαιο στην Α1 γράφτηκε με τον καλύτερο τρόπο.