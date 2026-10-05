58.000 φωνές, ένα μήνυμα: Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού

Περισσότεροι από 58.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε όλη την Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις και τα βήματά τους στο 18ο Greece Race for the Cure®, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα: ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Η διοργάνωση ξεκίνησε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με μια γιορτή γεμάτη δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, παιδική γωνιά και το expo των υποστηρικτών της διοργάνωσης.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, χιλιάδες άνθρωποι πήραν μέρος στον συμβολικό αγώνα δρόμου των 5 χλμ. και στον περίπατο των 2 χλμ., μετατρέποντας το Πεδίον του Άρεως και τους δρόμους της Αθήνας σε μια μεγάλη γιορτή για τη ζωή. Παράλληλα, δυναμική ήταν και η απομακρυσμένη συμμετοχή σε όλη την Ελλάδα.

Survivors, οικογένειες, φίλοι, δρομείς και περιπατητές κάθε ηλικίας συμμετείχαν, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι, μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Ένας αγώνας με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Το Greece Race for the Cure® αποτελεί τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στην Ευρώπη. Πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», Παρασκευή Μιχαλοπούλου, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας, Κωνσταντίνος Ζώμπος, η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Αχαΐας, Αγγελική Στεφανάκη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης, Κούλα Δερεκενάρη, η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών-Πάρκων & Υγείας Ζώων, Ελευθερία Πικρού-Μωραϊτάκη, η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Όλγα Μπαλαούρα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), Βασίλειος Βενιζέλος, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Μιχάλης Λιόντος, και η Ιδρυτική Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), Αθηνά Βούρτση.

Κάθε συμμετοχή μετατρέπεται σε ουσιαστική στήριξη

Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης, ο Σύλλογος «Άλμα Ζωής» έχει τη δυνατότητα να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δωρεάν προγράμματα για την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση των γυναικών με καρκίνο του μαστού, την προαγωγή της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών με καρκίνο του μαστού.

«Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού»

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», Παρασκευή Μιχαλοπούλου, δήλωσε:

«Το 18ο Greece Race for the Cure® μπορεί να έφτασε στο τέλος του, αλλά το μήνυμά του θα συνεχίσει να ακούγεται δυνατά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας περπατήσαμε, τρέξαμε, συγκινηθήκαμε, με ένα κοινό σκοπό: να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και φέτος μαζί μας. Η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή σας ενισχύουν ουσιαστικά το έργο του Συλλόγου μας, προσφέροντάς μας τους απαραίτητους πόρους για να μπορούμε να είμαστε σταθερά, όλο τον χρόνο, δίπλα σε κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει τον καρκίνο του μαστού, σε κάθε οικογένεια που βρίσκεται στο πλευρό της και σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος σε αυτόν τον αγώνα.

Η ανταπόκρισή σας μας γεμίζει συγκίνηση, αλλά και ευθύνη. Μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά τον αγώνα για μια κοινωνία με περισσότερη ενημέρωση, πρόληψη και φροντίδα για την υγεία μας.

Σας ευχαριστούμε που δώσατε νόημα σε κάθε βήμα.

Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!».

Οι άνθρωποι και οι φορείς που στήριξαν τη διοργάνωση

Το 18ο Greece Race for the Cure® πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής, με τη στήριξη της Think Pink Europe®, του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, της Διεύθυνσης Πάρκων & Αλσών, της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ), του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ Α.Ε.) και της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων.

Μέγας Χορηγός: Mastercard

Διακεκριμένος Χορηγός: UTC Διεθνείς Μεταφορές A.E.

Με την ευγενική υποστήριξη: ZeniΘ

Επίσημοι Χορηγοί: Εθνική Ασφαλιστική, Chiquita, DHL Express, Groupama Ασφαλιστική, Medtronic, New Balance, Samsung Electronics Hellas, Skip, Voltarol από την εταιρία Haleon

Χορηγοί Δρομέων: InterMed & UNI-PHARMA

Χορηγός Πρόληψης: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Χορηγός Survivors: Pfizer

Χορηγός Εθελοντικής Ομάδας: TP Greece

Χορηγός Μικρών Δρομέων: MIBS Group

Χορηγός Baby Runners: Κλινική ΡΕΑ

Χορηγός Pet Runners: Purina®

Υποστηρικτές: Campeón, Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας – EnExGroup, Όμιλος Euromedica, Gilead Sciences, Karavan Clothing, NATURE VALLEY, Pantene

Βασικοί Χορηγοί: ΕΥΔΑΠ, Κάμπος Χίου, Sakos, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, Anita, BEAUTY GREECE TSIRIMOKOU, FITNESS®, FRIGO STAHL, IDEAL Holdings, Imel Professional, IPSEN Greece, LAMDA Development, MSD Ελλάδος, MyPlanet, NN Hellas, οrizon

Χορηγοί Ημέρας και Ενημέρωσης: ΔΕΣΦΑ, D-Marin, Enaon - Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων, Generali Hellas, interworks.cloud, STELLAR TRAVELS

Χορηγοί Σήμανσης: ΗΡΑΚΛΗΣ Όμιλος Εταιρειών, ΙΟΝ Α.Ε., AECOM, Becton Dickinson Hellas Α.Ε., Inalan, Όμιλος Ravago Greece, Starbucks Greece, Validata Group

Κρίκοι Ζωής: ΑΒ Βασιλόπουλος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ALG Manousakis Law Firm, ARTION A.E., Bally’s Intralot, Bernitsas, BOSTON SCIENTIFIC ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε., Deloitte, DKG Telephone Media Services, Farmasyn, GENEPHARM Α.Ε., Hack The Box, Innovis Pharma, MindWave, ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ, POTAMITISVEKRIS, STIHL, SUNEL Group

Μικροί Κρίκοι Ζωής: Ιωνίς ελαιόλαδο από τη NUTRIA AE, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ., Athenian Yachts Enterprises S.A., Bodytalk, BUSINESS CARE ΕΞΥΠΠ, Electra Designers of Hospitality, Comninos Xylas ΑΜΚΕ, Ergonomia, Flexopack, Grivalia Hospitality, Grivalia Management, HELLAGRO Α.Ε., Kärcher, LCI Law, Luna Splendida, MAT&PIL, miramira, Mobiak, NOISIS - Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., Pink Woman, Politech Power, Rivulis, SEPHORA, SingularLogic, Telmaco

Χορηγοί Διανομής Προωθητικού Υλικού: 3ΑΛΦΑ, Always, ΑtLife της Petsiavas, Bayer/Bepanthol®, To Borotalco της Bolton Hellas, Dimitra Fotou Jewelry, Ever Clean, ICTS Hellas Security Solutions, Izzy, MrPhone.gr, Neutrogena®, Pharmalead Vitorgan, PHARMASEPT, SpitiSpiti Property Management, VORWERK HELLAS, WILD SOULS

Χορηγοί Ειδών και Υπηρεσιών: ΑΝΟΔΙΚΗ Services, ΤΥΠΕΤ, Allianz Ελλάδος, Clip News Α.Ε., Electra Designers of Hospitality, Euronet Merchant Services Greece “epay”, Globe Williams International - Facility Services, Hard Rock Café Athens, ICC COURIER, MEGA GROUP SECURITY, Nevma, Operon IT Architects, SOS ΙΑΤΡΟΙ 1016

Χορηγός Ενυδάτωσης: ΖΑΓΟΡΙ Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Branding Partner: The Weekend Agency

Buy & Support Partner: IL TOTO

Χορηγοί Προμηθειών Διοργάνωσης: Ε.Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ, DS Smith Hellas, Fitness Meals, forlabels AE. - Packaging Applications, Fylliana, Mailo’s - The Pasta Project, SKAG (Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.), UNIPAKHELLAS, Wellness Core

Χορηγοί Επικοινωνίας: MAD, OPEN TV, Sfera 102.2, Music 89.2, Ελληνικός 93.2, Nitro 98.6, Health Daily, jenny.gr, LadyLike, mad.gr, Queen.gr, reader.gr, _ROSA, Runner Magazine & runnermagazine.gr, SHAPE & shape.gr

Υποστηρικτές Επικοινωνίας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ Α.Ε.), Ο.ΣΥ. – Οδικές Συγκοινωνίες Μ.Α.Ε., Atrapos Media, e-daily.gr, Gazzetta Women, The Business Events Calendar

Υποστηρικτές Προγράμματος Σ/Κ: ΑΠΛΕΣΟ - Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, Σύλλογος Όραμα Ελπίδας, Asimina Dourida, Batala Atenas, Fabric Republic, Fun Tour Games, Kiss my booth, Pilates by mandy, Maria Skordaki, DJ Pavlina, sipalma., TAMTOOM, Tumbao Fitness and Dance, Women’s Health First, Irini Tzedaki and ZIN members

Συνεργάτες της δράσης «Η πόλη γιορτάζει μαζί μας»: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη, Νομισματικό Μουσείο, Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά, Ο Τζίτζικας κι Μέρμηγκας, Bartesera, Hard Rock Café.

Δωροθέτες: Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, Aroma Dryos Spa & Eco Hotel Μέτσοβο, ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Ελληνικός Κόσμος, Ζιγκοάλα, Θέατρο Αυλαία, ΘΕΑΤΡΟ RADAR, Κλακάζ, Κυψέλη Μελίσσια, Λυκόφως, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Νέα Οδός, Σερσέ Λα Φαμ, Το Σπίρτο, Φουάρ, Ψαροκόκκαλο Μελίσσια, ACTIVE SUNDAYS, Alas Resort Μονεμβασιά, Anemolia Mountain Resort Αράχωβα, Anna Maria Mazaraki, Ariadne Athens Skin Wellness, Ashtanga Yoga Athens 2002 / Ελευθερία Λαγουδάκη, Ateno Greek Cuisine, BIOAPTA, Blue Star Ferries | Attica group, BlueFish Vouliagmeni, Brazzo di Maina, CANAL ΚΠΙΣΝ, Celestyal, Character Jewels, Coral Hotel Αττική, Curves Cyprus Greece, Dexamenes Seaside Hotel, Diesblon, Dimitra Fotou Jewelry, DK Skinhall, Elia Ermou Athens Hotel, Elia Island Resort, Epirus Palace Ιωάννινα, Esperia Group Ammades All Suites Beach Hotel & Spa, Fujifilm Hellas, Gandhi's Cup of Tea Yoga & Pilates Studio, Gems of Pinakates, GetAp Studio, Grand Hyatt Athens, Green Park, Hair Goals Anna Vouzouneraki, Hard Rock Café Athens, Herve Restaurant, Hondos Center, Hotel Grande Bretagne, HotelBrain, IMEL Professional, In[n]Athens, K.BADOUVAS S.A., Κastalia Hotel Δελφοί, Kastelorizo Group, King George Hotel, Koko Di Alma by Anny Almasidou, KOKKORIS OPTICS, Kymi Palace Εύβοια, KYNISKA HOTELS, La Vaca Loca, Lazaro | Voulgarakis Group, Lecadin Hotel & Resort Καρπενήσι, Likouresi Village Chalet Καρπενήσι, Luna Splendida, LVJ La Vie Jewelry, Mayor Hotels & Resorts, MEDIDROPS, MEIGMA, Messinian Spa, Metropolitan Pearl Boutique Hotel, MMShowroom, MONTANEMA Λ. Πλαστήρα, MORCOS REAL ESTATE, Nataraja Yoga Dance Center, Nikki Beach Porto Heli, NIKO Seaside Resort MGALLERY, Ortigia | Voulgarakis Group, PORTOHELI AKS HOTELS, PRATYAHARA YOGA, Radisson Blu, SAY HOTEL (Nobilis), Seahorse Dive Center, SPAradise, Spiros & Vasilis, Spiti Yoga, SYMMETRIA®, Tabula Rasa, The Margi, The Ranch Κορινθία, To Rini Δίπλα στο Μουσείο, Tzouma Clinic, VOULGARIS HOSPITALITY.

Ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή των 745 μελών της εθελοντικής ομάδας, που βοήθησαν στη διεξαγωγή του αγώνα, καθώς και της Μαρίας Κωνσταντάκη, η οποία για ακόμη μία χρονιά συμμετείχε εθελοντικά ως παρουσιάστρια της διοργάνωσης.

Το 18ο Greece Race for the Cure® ολοκληρώθηκε, όμως το μήνυμά του συνεχίζεται πέρα από τη γραμμή του τερματισμού: κάθε βήμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δύναμη όταν γίνεται μαζί με χιλιάδες άλλα, για έναν κοινό σκοπό.