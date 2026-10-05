Άτυχος ήταν ο επίλογος για την Έλενα Τσινέκε στην πρεμιέρα του Αθηναϊκού Qualco στην Α1 Γυναικών. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου και ενώ το παιχνίδι με τους Πάνθηρες Καβάλας είχε ουσιαστικά κριθεί, η διεθνής γκαρντ τραυματίστηκε.

Η Τσινέκε έκλεψε την μπάλα και έφυγε στον αιφνιδιασμό, αφού ολοκλήρωσε το λέι απ, στην προσπάθειά της να προσγειωθεί τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να μείνει στο παρκέ και να χρειαστεί βοήθεια για να αποχωρήσει.

Η Τσινέκε μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, με την εικόνα να προκαλεί έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους, αλλά και στην ίδια την αθλήτρια. Μάλιστα, το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Τσινέκε είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν πρόβλημα στο ίδιο πόδι.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού Qualco για τον τραυματισμό της Έλενας Τσινέκε:

Κατόπιν του τραυματισμού της Έλενας Τσινέκε στη χθεσινή αναμέτρηση με τους Πάνθηρες Καβάλας και αφού υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, αποφασίστηκε από την επιστημονική ομάδα του Αθηναϊκού Qualco να υποβληθει σε επέμβαση για αποκατάσταση ζημιάς στην ποδοκνημική. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου από τον επικεφαλής χειρούργο της ομάδας μας, τον κ. Χρήστο Θέο.