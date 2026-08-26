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Εθνική βόλεϊ Γυναικών: Σάρωσε στην τηλεθέαση η Γαλανόλευκη
26/08/2026
ΒΟΛΕΙ

Εθνική βόλεϊ Γυναικών: Σάρωσε στην τηλεθέαση η Γαλανόλευκη

Μάρθα Χωριανοπούλου

Με τον κόσμο να την... παρακολουθεί η Ελλάδα, που «κλέβει» την παράσταση με τα νούμερα τηλεθεάσεις που κάνει!

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Η Εθνική γυναικών εντυπωσιάζει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και παράλληλα καταγραφή πολύ υψηλά νούμερα τηλεθεάσεις . Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε επί της Αυστρίας (3-1), πανηγυρίζοντας την τρίτη σερί νίκη, αλλά και την πρόκριση στους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ, ενώ παράλληλα τραβά τα βλέμματα.

Η ΕΡΤ φαίνεται πως δικαιώνεται για την επιλογή της να αποκτήσει τα δικαιώματα του Ευρωβόλεϊ, καθώς τα νούμερα των αγώνων της Γαλανόλευκης είναι σε πολύ καλά επίπεδα.

Στο παιχνίδι με τη Βουλγαρία, την Κυριακή 23/8, η μετάδοση έφτασε το 4%, όταν ο μέσος όρος της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στη συγκεκριμένη ζώνη κινείται γύρω στο 1%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα απέναντι στην Αυστρία. Το ματς ξεκίνησε με 2,7%, όμως όσο περνούσε η ώρα η τηλεθέαση ανέβαινε, φτάνοντας μέχρι και το 4,9%.

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