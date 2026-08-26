Εθνική Γυναικών: Η ρουτίνα που έδωσε την πρόκριση στις «16»

Το πλάνο παιχνιδιού ήταν ένα, γκλίτερ στα μαλλιά, Έλενα Παπαρίζου στα ηχεία των αποδυτηρίων και πρόκριση αμέσως μετά, τα κορίτσια είχανε πρόγραμμα.

Όσοι παρακολουθήσατε το παιχνίδι της Εθνικής ενάντια στην Αυστρία, πέραν του αγωνιστικού, θα είδατε σίγουρα κατα τη διάρκεια του παιχνιδιού κάτι να... λαμπυρίζει στα μαλλιά των κοριτσιών. Δεν ήταν σίγουρα τυχαίο, ούτε έκανε αστεράκια η τηλεόραση, ήταν όλο προ σχεδιασμένο.

Τα κορίτσια πέτυχαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους και πλέον η φάση των «16» είναι πιο κοντά από ποτέ!

Και αφού μιλάμε για παιχνίδι πρόκρισης, η ομάδα αποφάσισε πως δεν υπάρχει καλύτερο αξεσουάρ για την περίσταση από… λίγο γκλίτερ στα μαλλιά. Γιατί, τελικά, ένα από τα πιο ωραία πράγματα στο να είσαι γυναίκα αθλήτρια είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε παιχνίδι λίγο πιο ξεχωριστό.

Και τι πιο χαρακτηριστικό bonding μιας ομάδας γυναικών από το να φτιάχνουν τα μαλλιά η μία της άλλης πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι;

Ένα είναι σίγουρο τα κορίτσια έλαμψαν.

Το βίντεο: