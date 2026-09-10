Χωρίς την νικήτρια, Αϊτάνα Μπονμάτι, την τρείς φορές νικήτρια είναι η φετινή λίστα για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών, καθώς η σταρ της Μπαρτσελόνα έχασε σημαντικό μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού.

Παρότι πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League στο Όσλο, η Ισπανίδα δεν θα δώσει το «παρών» στη λαμπερή βραδιά του ποδοσφαίρου, αφού δεν συμπεριλήφθηκε στις 30 υποψήφιες για το βραβείο.

Να θυμίσουμε πως η φετινή απονομή θα λάβει τόπο στο Λονδίνο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Χρυσή Μπάλα συμπληρώνει 70 χρόνια από τη δημιουργία της από το France Football το 1956. Για αυτό προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Άγγλο ποδοσφαιριστή Σερ Στάνλεϊ Μάθιους- θρυλικό ακραίο της Μπλάκπουλ και της Στόουκ-, τον πρώτο νικητή του βραβείου πριν από 70 χρόνια θα γίνει στην Αγγλία.

Αναλυτικά οι 30 υποψήφιες για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών 2026