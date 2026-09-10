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Χρύση Μπάλα: Χωρίς την Μπονμάτι οι υποψηφιότητες

Χρύση Μπάλα: Χωρίς την Μπονμάτι οι υποψηφιότητες

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Αϊτάνα Μπονμάτι δεν θα διεκδικήσει για τέταρτη διαδοχική χρονιά τη Χρυσή Μπάλα, καθώς η τρεις φορές κάτοχος του βραβείου απουσιάζει από τη λίστα των 30 υποψηφίων.

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Χωρίς την νικήτρια, Αϊτάνα Μπονμάτι, την τρείς φορές νικήτρια είναι η φετινή λίστα για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών, καθώς η σταρ της Μπαρτσελόνα έχασε σημαντικό μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού.

Παρότι πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League στο Όσλο, η Ισπανίδα δεν θα δώσει το «παρών» στη λαμπερή βραδιά του ποδοσφαίρου, αφού δεν συμπεριλήφθηκε στις 30 υποψήφιες για το βραβείο.

Να θυμίσουμε πως η φετινή απονομή θα λάβει τόπο στο Λονδίνο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Χρυσή Μπάλα συμπληρώνει 70 χρόνια από τη δημιουργία της από το France Football το 1956. Για αυτό προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Άγγλο ποδοσφαιριστή Σερ Στάνλεϊ Μάθιους- θρυλικό ακραίο της Μπλάκπουλ και της Στόουκ-, τον πρώτο νικητή του βραβείου πριν από 70 χρόνια θα γίνει στην Αγγλία.

Αναλυτικά οι 30 υποψήφιες για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών 2026

  1. Σέλμα Μπάτσα (Λιόν/Γαλλία)
  2. Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)
  3. Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)
  4. Εσμέε Μπρουγκτς (Μπαρτσελόνα/Ολλανδία)
  5. Μαριόνα Καλντεντέι (Άρσεναλ/Ισπανία)
  6. Σκάρλετ Καμπέρος (Κλαμπ Αμέρικα/Μεξικό)
  7. Κέρστιν Κασπαρίι (Μάντσεστερ Σίτι/Ολλανδία)
  8. Τέμγουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι Κάρετ/Μαλάουι)
  9. Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
  10. Μελσί Ντουμπορνάι (Λιόν/Αϊτή)
  11. Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Μπαρτσελόνα/Νορβηγία)
  12. Άλεξ Γκρίνγουντ (Μάντσεστερ Σίτι/Αγγλία)
  13. Πάτρι Γκιχάρο (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
  14. Περνίλε Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)
  15. Γιούι Χασέγκαουα (Μάντσεστερ Σίτι/Ιαπωνία)
  16. Ρόουζ Λάβελ (Γκόθαμ FC/ΗΠΑ)
  17. Μάπι Λεόν (Λόντον Σίτι Λάιονες/Ισπανία)
  18. Λορένα (Κάνσας Σίτι Κάρετ/Βραζιλία)
  19. Μελβίν Μαλάρντ (Τσέλσι/Γαλλία)
  20. ΜαΝάκα Ματσουκούμπο (Τσέλσι/Ιαπωνία)
  21. Βίβιαν Μιεντέμα (Μάντσεστερ Σίτι/Ολλανδία)
  22. Έβα Παγόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)
  23. Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
  24. Αλέξια Πουτέγιας (Λόντον Σίτι Λάιονες/Ισπανία)
  25. Βεντί Ρενάρ (Λιόν/Γαλλία)
  26. Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)
  27. Καντίτζα Σο (Μάντσεστερ Σίτι/Τζαμάικα)
  28. Μομόκο Τανικάουα (Μπάγερν Μονάχου/Ιαπωνία)
  29. Καρολάιν Γουίρ (Λιόν/Σκωτία)
  30. Τέσα Βούλαερτ (Κόμο/Βέλγιο)

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