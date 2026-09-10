Χωρίς την νικήτρια, Αϊτάνα Μπονμάτι, την τρείς φορές νικήτρια είναι η φετινή λίστα για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών, καθώς η σταρ της Μπαρτσελόνα έχασε σημαντικό μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού.
Παρότι πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League στο Όσλο, η Ισπανίδα δεν θα δώσει το «παρών» στη λαμπερή βραδιά του ποδοσφαίρου, αφού δεν συμπεριλήφθηκε στις 30 υποψήφιες για το βραβείο.
Να θυμίσουμε πως η φετινή απονομή θα λάβει τόπο στο Λονδίνο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Χρυσή Μπάλα συμπληρώνει 70 χρόνια από τη δημιουργία της από το France Football το 1956. Για αυτό προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Άγγλο ποδοσφαιριστή Σερ Στάνλεϊ Μάθιους- θρυλικό ακραίο της Μπλάκπουλ και της Στόουκ-, τον πρώτο νικητή του βραβείου πριν από 70 χρόνια θα γίνει στην Αγγλία.
Αναλυτικά οι 30 υποψήφιες για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών 2026
- Σέλμα Μπάτσα (Λιόν/Γαλλία)
- Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)
- Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)
- Εσμέε Μπρουγκτς (Μπαρτσελόνα/Ολλανδία)
- Μαριόνα Καλντεντέι (Άρσεναλ/Ισπανία)
- Σκάρλετ Καμπέρος (Κλαμπ Αμέρικα/Μεξικό)
- Κέρστιν Κασπαρίι (Μάντσεστερ Σίτι/Ολλανδία)
- Τέμγουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι Κάρετ/Μαλάουι)
- Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
- Μελσί Ντουμπορνάι (Λιόν/Αϊτή)
- Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Μπαρτσελόνα/Νορβηγία)
- Άλεξ Γκρίνγουντ (Μάντσεστερ Σίτι/Αγγλία)
- Πάτρι Γκιχάρο (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
- Περνίλε Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)
- Γιούι Χασέγκαουα (Μάντσεστερ Σίτι/Ιαπωνία)
- Ρόουζ Λάβελ (Γκόθαμ FC/ΗΠΑ)
- Μάπι Λεόν (Λόντον Σίτι Λάιονες/Ισπανία)
- Λορένα (Κάνσας Σίτι Κάρετ/Βραζιλία)
- Μελβίν Μαλάρντ (Τσέλσι/Γαλλία)
- ΜαΝάκα Ματσουκούμπο (Τσέλσι/Ιαπωνία)
- Βίβιαν Μιεντέμα (Μάντσεστερ Σίτι/Ολλανδία)
- Έβα Παγόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)
- Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
- Αλέξια Πουτέγιας (Λόντον Σίτι Λάιονες/Ισπανία)
- Βεντί Ρενάρ (Λιόν/Γαλλία)
- Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)
- Καντίτζα Σο (Μάντσεστερ Σίτι/Τζαμάικα)
- Μομόκο Τανικάουα (Μπάγερν Μονάχου/Ιαπωνία)
- Καρολάιν Γουίρ (Λιόν/Σκωτία)
- Τέσα Βούλαερτ (Κόμο/Βέλγιο)