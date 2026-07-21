Volley League Γυναικών: Τα ντέρμπι της νέας χρονιάς

Η νέα σεζόν της Volley League Γυναικών 2026-2027 αναμένεται άκρως ανταγωνιστή καθώς η κλήρωση έφερε από νωρίς σημαντικές αναμετρήσεις ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος.

Η αυλαία ανοίγει με το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης οι «αιώνιες» κόντρες ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αλλά και οι μάχες των ΠΑΟΚ και Πανιωνίου απέναντι στις παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού βόλεϊ.

Τα ντέρμπι της Volley League γυναικών:

1η/12η αγωνιστική 17/10/26 – 23/12/26: Παναθηναϊκός – AEK

2η/13η αγωνιστική: 24/10/26 – 09/01/27: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

3η/14η αγωνιστική 31/10/26 – 16/01/27: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

4η/15η αγωνιστική 7/11/26 – 23/01/27: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

6η/17η αγωνιστική 18/11/26 – 6/02/27: ΑΕΚ – Πανιώνιος

7η/18η αγωνιστική 21/11/26 – 13/02/27: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

8η/19η αγωνιστκιή 28/11/26 – 20/02/27: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

9η/20η αγωνιστική 5/12/26 – 27/02/27: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η/20η αγωνιστική 5/12/26 – 27/02/27: Πανιώνιος – ΠΑΟΚ

10η/21η αγωνιστική 12/12/26 – 13/03/27: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός