Ο θυμόσοφος λαός μας λέει πως «τρώγοντας έρχεται η όρεξη» και στο βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου η ρήση αυτή είναι πέρα για πέρα αληθινή. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε την περασμένη χρονιά να γράψει ιστορία κατακτώντας τους πρώτους της τίτλους, παίρνοντας το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ και ετοιμάζεται φέτος να πάει ακόμα καλύτερα.

Και λέμε το ότι ετοιμάζεται για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα, όχι στα λόγια αλλά στις πράξεις. Όπου πράξεις μιλώντας για ομάδες, φυσικά και εννοούμε τις μεταγραφές. Και αυτό το καλοκαίρι οι «κυανέρυθρες» ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο και ετοιμάζονται για μια χρονιά γεμάτη συγκινήσεις, με τον κόσμο τους να περιμένει πως και πως αυτό που έρχεται. Φυσικά όλα θα κριθούν στα τάραφλεξ, ωστόσο μέχρι να αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις πάμε να δούμε το πως θα είναι ο Πανιώνιος της νέας χρονιάς.

Ένας Πανιώνιος που θα έχει ως προπονητή τον Γιουνούς Οτσάλ, ο οποίος αντικατέστησε τον Ντράγκαν Νέσιτς και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του Κυπέλλου στο Final-4 που διεξήχθη στην Χαλκίδα.

Οι παίκτριες που έφυγαν από τον Πανιώνιο

Ξεκινάμε με τις παίκτριες που δεν θα βρίσκονται τη νέα αγωνιστική περίοδο στον Πανιώνιο. Αυτές θα είναι οι Μαρία Νομικού, Πολίνα Ραχιμόβα, Νίνα Στολγίκοβιτς, Εύη Φλιάκου, Αθανασία Λιάγκη και Γεωργία Αγγελοπούλου. Από τις αποχωρήσεις βασική και αναντικατάστατη θεωρούνταν η Ραχίμοβα, με το κενό της να καλύπτεται με τον καλύτερο τρόπο όπως θα δείτε και παρακάτω όταν θα αναφερθούμε στις μεταγραφές. Η Νομικού ήταν και αυτή ένα σημαντικό γρανάζι της μηχανής, όπως και η Γαλλίδα πασαδόρος, Νίνα Στολγίκοβιτς. Φυσικά σε κάθε ομάδα όλες οι παίκτριες έχουν μερίδιο στην επιτυχία και το ίδιο ισχύει και στον Πανιώνιο.

Τα νέα ονόματα που θα βρίσκονται στην Πλατεία

Και αυτό το καλοκαίρι, όπως και το περσινό ο Πανιώνιος ενίσχυσε σημαντικά το τμήμα αποκτώντας παίκτριες που έχουν δείξει στην καριέρα τους πως μπορούν να κάνουν την διαφορά. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης αρχικά κατάφερε να επαναπατρίσει την Ανθή Βασιλαντωνάκη, η οποία μετά από μια μεγάλη καριέρα κυρίως στην Τουρκία, επιστρέφει στην χώρα μας έτοιμη να κάνει ακόμα πιο ποιοτική τη νέα της ομάδα.

Μεγάλη κίνηση είναι και η μεταγραφή της Μίλιτσα Κούμπουρα, μιας παίκτριας που τα τελευταία χρόνια θεωρούνταν η καλύτερη διαγώνιος στην χώρα μας και πρόπερσι κατέκτησε με τον Ολυμπιακό, Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ, ούσα και στις τρεις διοργανώσεις πολυτιμότερη παίκτρια.

Ιδιαίτερα ποιοτική ήταν και η προσθήκη της Μαρτίνα Σάμανταν με την κεντρική από την Κροατία να κάνει εξαιρετική χρονιά φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μια κίνηση που δυναμώνει το κέντρο των «κυανέρυθρων». Ποιοτική κίνηση θεωρείται και η απόκτηση της Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο με την Ιταλίδα πασαδόρο να έχει δείξει τα διαπιστευτήριά της αγωνιζόμενη με επιτυχία στον Ολυμπιακό.

Η Άννα Σπανού είναι μια παίκτρια που μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις, της ακραίας και τις διαγώνιας και κάνει ακόμα πιο βαθύ το ρόστερ, κάτι που συμβαίνει και με την λίμπερο Μαργαρίτα Χάνα που κάνει ακόμα πιο δυνατή την πίσω ζώνη της ομάδας. Οι μεταγραφές δεν θα σταματήσουν εδώ, καθώς αναμένεται σίγουρα μία που να παίζει ως δεύτερη πασαδόρος, μία στο κέντρο και συνολικά ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα που αν το βρεθεί μια καλή ευκαιρία θα κάνει την κίνηση προκειμένου να φτιάξει ένα όσο γίνεται πιο δυνατό ρόστερ.

Οι παίκτριες που παραμένουν στον Ιστορικό

Μια ομάδα όταν έχει καταφέρει να πετύχει πράγματα ναι μεν κοιτάζει να ενισχυθεί, καθώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ωστόσο κοιτάζει να κρατήσει έναν κορμό, ειδικά όταν αυτός την έχει οδηγήσει στις επιτυχίες. Αυτό κάνει και ο Πανιώνιος ο οποίος κράτησε όχι μία και δύο αλλά οκτώ παίκτριες.

Στη Νέα Σμύρνη θα είναι και τη νέα χρονιά η αρχηγός, Ιωάννα Καρέλια, η ακραία Ελίτσα Ατανασίεβιτς, η επίσης ακραία Μπιάνκα Ριστίσεβιτς, η Εύα Χαντάβα που και αυτή αγωνίζεται στα άκρα. Οι κεντρικές Τζίνα Λαμπρούση και Κατερίνα Ζακχαίου και οι λίμπερο Μαρτίνα Ξανθοπούλου και Ξένια Κακουράτου. Ένας κορμός με σημαντικά κομμάτια του περσινού παζλ με στόχο φυσικά να δέσουν όσο γίνεται καλύτερα με τα νέα και να κάνουν ένα πιο ωραίο και δυνατό σύνολο που θα στοχεύει σε τίτλους στην Ελλάδα, αλλά και σε διάκριση στην Ευρώπη και συγκεκριμένα το CEV Cup.

Με όπλο τον κόσμο για ακόμα περισσότερα

Ο Πανιώνιος που και τη νέα χρονιά θα παλέψει μαζί με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τους εγχώριους τίτλους, θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στον κόσμο του. Οι φίλοι της ομάδας γεμίζουν το «Ανδρέας Βαρίκας», ένα γήπεδο που ουσιαστικά έχει φτιαχτεί από την αρχή και είναι από τα καλύτερα της Λίγκας. Με ακόμα ανεβασμένο ρόστερ και τον κόσμο στο πλευρό του, η ομάδα της Νέας Σμύρνης όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα θα παλέψει για να κατακτήσει και άλλους τίτλους, ακολουθώντας την ρήση «τρώγοντας έρχεται η όρεξη». Και από όρεξη στον Πανιώνιο άλλο τίποτα!