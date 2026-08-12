Ουγγαρία: 28 χρόνια μετά

Ταξιδεύει στο Βερολίνο, προσπαθώντας να αξιοποιήσει στο έπακρο την πρώτη της συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Μπάσκετ της FIBA ​​στον 21ο αιώνα και γνωρίζοντας ότι μπορεί να κάνει αίσθηση με την επιστροφή της.

Μπορεί να μην έχει αγωνιστεί ούτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1980 και η φετινή να είναι συνολικά η μεγάλη επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά υπάρχει η εμπιστοσύνη είναι εκεί. Τουλάχιστον για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Και μετά …βλέπουνε!

Αυτή η αυτοπεποίθηση προκύπτει από το γεγονός ότι η Ουγγαρία έχει ήδη νικήσει ομάδες όπως η Ιαπωνία και η Τουρκία φέτος στο Προκριματικό Τουρνουά. Έτσι, ξέρουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν.

Πώς προκρίθηκε

Η Ουγγαρία πέτυχε τρεις μεγάλες νίκες στην Κωνσταντινούπολη για να εξασφαλίσει το εισιτήριό της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αψήφησε πανηγυρικά τις εαντίον της πιθανότητες και τους αμφισβητίες για να προκριθεί από τον «Όμιλο του Θανάτου», το δυσκολότερο Προκριματικό Τουρνουά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κέρδισε τρία παιχνίδια, πετυχαίνοντας δύο νίκες που ήταν υποχρεωτικές για την πρόκριση τις δύο τελευταίες ημέρες.

Τα αποτελέσματά της στον προκριματικό γύρο

1η αγωνιστική: Ιαπωνία 65-77 Ουγγαρία (Νίκη)

2η αγωνιστική: Ουγγαρία 53-75 Καναδάς (Ηττα)

3η αγωνιστική: Αυστραλία 71-58 Ουγγαρία (Ηττα)

4η αγωνιστική: Ουγγαρία 92-81 Αργεντινή (Νίκη)

5η αγωνιστική: Τουρκία 74-89 Ουγγαρία (Νίκη)



Η ιστορία της στα Παγκόσμια Κύπελλα

Η Ουγγαρία αγωνίστηκε τελευταία φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1998, που διεξήχθη επίσης στη Γερμανία

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 6

Τελευταία συμμετοχή: 1957 (5η)

Καλύτερη θέση: 11η (1998):

Θέση στο βάθρο: Καμία

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 19η

Η Γερμανία στη φάση των ομίλων του ΠΚ

Η Ουγγαρία θα ξεκινήσει εναντίον της Γαλλίας, που την αντιμετώπισε τελευταία φορά στον αγώνα για την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ 2023

Τουλάχιστον στα χαρτιά, αυτός ο όμιλος φαίνεται να είναι ένας όμιλος για την Ουγγαρία όπου μπορεί να φανεί εξαιρετικά ανταγωνιστική. Το ξεκίνημα εναντίον της Γαλλίας, η οποία διεκδικεί το βάθρο, θα είναι πολύ δύσκολο αλλά η Ουγγαρία φαίνεται ότι έχει την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσει τις νίκες τόσο εναντίον της Νιγηρίας όσο και της Κορέας.

Αγώνες Φάσης Ομίλων

Ουγγαρία - Γαλλία (4 Σεπτεμβρίου)

Νιγηρία - Ουγγαρία (5 Σεπτεμβρίου)

Ουγγαρία - Κορέα (7 Σεπτεμβρίου)

Παίκτριες που αξίζει να δεις

Η Ντόρκα Γιούχας αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη στο Προκριματικό Τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη καταρρίπτοντας τα ρεκόρ σκοραρίσματος για να δει τελικά το όνομά της στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά. Θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της προσπάθειας της Ουγγαρίας, έχοντας φυσικά στο πλευρό της την Βίραγκ Τάκατς-Κις που θα δημιουργήσει ένα πολύ στέρεο έδαφος με την παρουσία της στη ρακέτα, όπoυ μπορεί να κυριαρχήσει.

Στο backcourt και στα άκρα, η Ρέκα Λέλικ και η Ντέμπορα Ντουμπέι προσφέρουν ένα μείγμα παραγωγικότητας και ψυχραιμίας. Η πρώτη είναι ικανή να κάνει μεγάλα παιχνίδια λόγω των επιθετικών της ικανοτήτων και της all around προσέγγισής της, ενώ η Ντουμπέι φέρνει ηγεσία και φροντίζει για τόσα πολλά από τα άυλα στοιχεία της ομάδας.

Ο φόβος και η ελπιδα

Όπως αρκετές ομάδες που θα παίξουν στο Βερολίνο, έτσι και η Ουγγαρία πρέπει να βασιστεί σε μια παίκτρια σούπερ σταρ. Ο φόβος είναι ότι αν η Γιούχας δεν είναι διαθέσιμη σε αγώνες ή σε στιγμές των αγώνων, δεν είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί η λαμπρότητα που φέρνει - είτε με μια άλλη παίκτρια άμεσα είτε συλλογικά.

Η ελπίδα για την Ουγγαρία είναι ότι εξακολουθεί να έχει την ορμή από την Κωνσταντινούπολη, όταν και έδειξε τα δόντια της ως μια ομάδα που είναι δύσκολο να παίξεις εναντίον της και αμείλικτη στις δύο άκρες του γηπέδου. Εχουν και εξαιρετική ομαδική προσέγγιση και αυτό θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι η καθυστερημένη επιστροφή τους στην παγκόσμια σκηνή θα είναι αξέχαστη.



Photo Credits: FIBA