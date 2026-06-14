Εθνική Γυναικών: «Σημασία έχει το τέσσερα στα τέσσερα»

Η Εθνική γυναικών συνέχισε την αήττητη πορεία της στο European League, επικρατώντας της Πορτογαλίας με 3-2 σετ στη Λάρισα και κάνοντας το 4Χ4 στη διοργάνωση.

Ωστόσο, η απώλεια ενός βαθμού και των δύο σετ απέναντι στις Πορτογαλίδες ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη για μία θέση στην πρώτη τετράδα, καθώς η τελική κατάταξη αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες. Στις τάξεις της «γαλανόλευκης» υπήρχε συγκρατημένη ικανοποίηση, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Απόστολο Οικονόμου και τις διεθνείς να στέκονται τόσο στη σημασία του θετικού αποτελέσματος όσο και στην ανάγκη βελτίωσης ενόψει της συνέχειας και των κρίσιμων αγώνων στην Εσθονία.

Τέλος, ευχαριστήσαν τον κόσμο που ήρθε στο κλειστό της Νεάπολης στην Λάρισα και τους στήριξαν με τη φωνή τους.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Οικονόμου δήλωσε: «Μπορούμε το παιχνίδι να το διαχωρίσουμε στο πρώτο, το τρίτο και το πέμπτο σετ που κάναμε καλό μπλοκ άμυνα, ήμασταν καλοί στο σέρβις, χαλάσαμε την υποδοχή του αντιπάλου και τα κατακτήσαμε εύκολα. Ξέραμε όμως πως όταν δεν θα χαλάσουμε την υποδοχή της Πορτογαλίας αυτή θα είναι ανταγωνιστική, όπως έγινε στο δεύτερο και το τέταρτο σετ. Εκεί ίσως έλλειψε η ψυχραιμία και το καθαρό μυαλό για να πάρουμε ένα ακόμη σετ και να κάνουμε το τρίποντο.

Η νίκη παρόλα αυτά είναι σημαντική, κάναμε το 4Χ4 και θέλουμε να κάνουμε το 6Χ6. Αλλά πρέπει να βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και από εκεί και πέρα να πάμε στην Εσθονία και να προσπαθήσουμε να κάνουμε δύο νίκες».

Η ακραία της Εθνικής, Φαίη Μπακοδήμου, δήλωσε: «Έχουμε πει ξανά ότι σε αυτή τη διοργάνωση δεν υπάρχει εύκολο ματς, δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Είναι στο χέρι μας να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Δεν μπορώ να πω ότι χαλαρώσαμε, είμαι περήφανη που αντιδράσαμε και πήραμε τη νίκη. Έχουμε όμως ακόμη δουλειά, έχουμε να κατακτήσουμε τους εαυτούς μας και να προχωρήσουμε.

Πιστεύουμε ακόμη ότι μπορούμε να κάνουμε το 6Χ6 αλλά βλέπουμε κάθε ματς σαν τελικό, βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά και συνεχίζουμε να δουλεύουμε αυτά που κάνουμε λάθος στο γήπεδο.

Η Λάρισα είναι από τα πιο ευχάριστα μέρη που μας έχουν φιλοξενήσει. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, σε ένα τεράστιο γήπεδο ήταν εμφανέστατη η παρουσία του».

Η κεντρική-μπλοκέρ της Εθνικής, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, ορισμένες φορές παίζαμε απέναντι στους εαυτούς μας, αλλά με την εμπειρία μας και τις ψυχικές αντοχές που είχαμε κατορθώσαμε να γυρίσουμε το ματς υπέρ μας. Μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση, πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αυτό εξαρτάται και από τις υπόλοιπες ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.»

Η πασαδόρος της Εθνικής, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου δήλωσε: «Είμαι στεναχωρημένη γιατί πλέον θα περιμένουμε να δούμε και τα άλλα παιχνίδια για να ξέρουμε αν θα περάσουμε. Έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα σαν ομάδα, προσπαθούμε να το δουλέψουμε και στην προπόνηση. Κρατάμε τη νίκη και αισιοδοξούμε να κυλήσουν και τα υπόλοιπα ματς ευνοϊκά για μας και να περάσουμε. Σήμερα θα χαρούμε τη νίκη και από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε το μυαλό μας στο ταξίδι στν Εσθονία. Σήμερα μαζεύτηκε και περισσότερος κόσμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ».