Πρώτη προπόνηση στην Τσεχία για την Εθνική ομάδα

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε την πρώτη του γνωριμία με το Brno Exhibition Center το οποίο είναι ένα εκθεσιακό κέντρο που… μεταμορφώθηκε για μια ακόμη φορά σε γήπεδο βόλεϊ προκειμένου να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (οι Τσέχοι ήλπιζαν ότι θα είχε ολοκληρωθεί το νέο υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο, που προορίζεται κυρίως για αγώνες χόκεϊ επί πάγου αλλά τελικά το έργο θα ολοκληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα) .

Φτάνοντας στο γήπεδο η ελληνική αποστολή συναντήθηκε με την ομάδα της Τσεχίας που ολοκλήρωσε τη δική της προπόνηση με τους Γιάννη Αθανασόπουλο και Αργύρη Αντιφάκο (προπονητής και βοηθός αντίστοιχα) να πρωταγωνιστούν στα πηγαδάκια και τα χαμόγελα να περισσεύουν.

Όσον αφορά την προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα με την ελληνική ομάδα την Πέμπτη να έχει το πρωί βάρη και ακολούθως στις 17:30 (ώρα Ελλάδας) θα ακολουθήσει η προπόνηση στο γήπεδο των αγώνων.