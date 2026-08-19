Μεσογειακοί Αγώνες: Πρώτο σερβίς για την Εθνική Γυναικών

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο PalaMazzola του Τάραντο, με το πρώτο σερβίς να είναι προγραμματισμένο για τις 21.00 ώρα Ελλάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι έτοιμο να περάσει πλέον στους επίσημους αγώνες, με στόχο να πραγματοποιήσει ένα θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την πρεμιέρα, με το τεχνικό επιτελείο να έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες και στην ανάλυση του Κοσόβου. Πρόκειται για μία μαχητική ομάδα, την οποία η Εθνική έχει μελετήσει μέσα από τα τελευταία παιχνίδια της, προκειμένου να είναι έτοιμη για όσα θα συναντήσει στο γήπεδο.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Μπακοδήμος αναφέρθηκε στην εικόνα του αντιπάλου, στις αλλαγές που έχει σε σχέση με το European League, αλλά και στην ικανοποίησή του από τη δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

«Το Κόσοβο είναι μία μαχητική ομάδα. Έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία παιχνίδια του και το έχουμε διαβάσει, οπότε περιμένουμε από την πλευρά μας μία καλή απόδοση. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την ομάδα που είδαμε στο European League. Πλέον, όμως, πιστεύω ότι το έχουμε αποκωδικοποιήσει και έχουμε διαβάσει καλά τον τρόπο παιχνιδιού του.

Είμαστε ικανοποιημένοι από την προετοιμασία, αλλά και από το επίπεδο συγκέντρωσης και σοβαρότητας που έδειξαν οι αθλήτριες σε όλο αυτό το διάστημα. Περιμένουμε να παρουσιάσουμε στο γήπεδο τη δουλειά που έχουμε κάνει και να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις μας στη διοργάνωση.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Γιώργο Καραμπέτσο, ο οποίος δεν μας έχει αρνηθεί ποτέ τίποτα από όσα έχουμε ζητήσει και βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας και δίπλα στην ομάδα», δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής.

Οι όμιλοι του τουρνουά

Η Ελλάδα έχει κληρωθεί στον Β’ όμιλο του τουρνουά βόλεϊ γυναικών, μαζί με την Τουρκία, την Αλγερία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Στον Α’ όμιλο βρίσκονται η διοργανώτρια Ιταλία, η Σερβία, η Αίγυπτος και η Βοσνία.

Η αποστολή της Εθνικής γυναικών

Πασαδόροι: Εβελίνα Φλιάκου, Δήμητρα Παπαθανασίου.

Ακραίες: Ασημίνα Νικολογιάννη, Σοφία Γκρέκα, Αθανασία Φακοπουλίδου, Παρασκευή Ζαφειρίου.

Κεντρικές: Γεωργία Λαμπρούση (αρχηγός), Λαμπριάννα Πήττα, Αριάδνη Καθάριου, Δέσποινα Λουκά.

Διαγώνια: Φερονίκη Ζιώγα.

Λίμπερο: Μαρία Καραμπάση, Αντωνία Κοντούδη.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Γιώργο Μπακοδήμο, τους συνεργάτες του Παναγιώτη Τσότρα και Ευαγγελία Γκόγκου, τον στατιστικολόγο Βασίλη Σταυριανόπουλο και τη φυσιοθεραπεύτρια Νέδη Κορέλλη.

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Βόρεια Μακεδονία – Τουρκία

21.00: Κόσοβο – Ελλάδα

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Αλγερία – Κόσοβο

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Ελλάδα – Αλγερία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Κόσοβο – Βόρεια Μακεδονία

15.00: Αλγερία – Τουρκία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Τουρκία – Κόσοβο

18.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Βόρεια Μακεδονία – Αλγερία

18.00: Τουρκία – Ελλάδα

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

19.00: Ιταλία – Βοσνία

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Σερβία – Αίγυπτος

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Σερβία – Βοσνία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Αίγυπτος – Ιταλία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

21.00: Ιταλία – Σερβία

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Βοσνία – Αίγυπτος